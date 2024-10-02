Один убит, тринадцать ранены: ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Тринадцать человек получили ранения различной степени тяжести 2 октября в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, не обошлось и без погибших — при попадании в сельхозпредприятие был убит один человек.

11 раненых доставляются в больницы Белгорода. В областную клиническую больницу в тяжёлом состоянии везут двоих: мужчину со слепыми осколочными ранениями спины и ног, закрытой черепно-мозговой травмой и контузией и мужчину со слепыми осколочными ранениями шеи и предплечья. Еще 9 человек с различными осколочными ранениями доставляются в городскую больницу Белгорода.