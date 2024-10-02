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Общество Финансы Блогер Елена Блиновская погасила задолженность по НДФЛ, остался долг по НДС. Суммы впечатляют

Блогер Елена Блиновская погасила задолженность по НДФЛ, остался долг по НДС. Суммы впечатляют

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4 комментария

Блогер Елена Блиновская погасила весь долг по НДФЛ перед государством и приступила к погашению долга по НДС. Об этом 2 октября пишет ТАСС со ссылкой на адвоката «королевы марафонов».

Из общего долга в 1,15 миллиарда рублей Блиновская выплатила более 320 миллионов, и ей осталось погасить задолженность в размере 587 миллионов рублей и штраф в размере 221 миллион.

30 августа Блиновская признала вину в неуплате налогов. Блогер также подчеркнула, что бухгалтерия ее мало интересовала по причине пополнения в семье. В 2019 году у нее родился ребенок, с которым она проводила практически всё свое свободное время.

Елену Блиновскую задержали весной 2023 года при попытке покинуть территорию РФ. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании денег. Следом фигурантом дела стал ее муж Алексей Блиновский, следствие считает его пособником. С января текущего года женщина сидит в СИЗО, где она отпраздновала свой день рождения.

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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
3 минуты
Исключительно из любопытства: там "добавленная стоимость" к чему была?
Абрикосов
14 минут
долги перед налоговой это ее дела... интересует больше после погашения что с ней планируют делать. отпустить же не могут по идее? преступление совершено ! причем не только против государства, а по сути нужно разбираться: сколько пострадавших от ее деятельности? на какие суммы люди пострадали? ну исходя уже из всех составляющих принимать решение в суде! но реальный срок нужен по любому! лет 5 вполне себе... (мое мнение!)
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