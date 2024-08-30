Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +27

3 м/c,

южн.

 768мм 53%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
Соболев в «Зените»
Когда откроют станцию «Горный»
Центробанк о будущем
Куда пойти на выходных
Что показывают на «Ночи света»
Юрист о деле Дурова
Новые школы вместо старых
Рейтинги «Фонтанки»
Общество «Королева марафонов» Блиновская признала вину в неуплате налогов

«Королева марафонов» Блиновская признала вину в неуплате налогов

573
Написать комментарий

«Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и отмывании денег, частично признала вину. Об этом сообщило РИА Новости 30 августа.

«В неуплате налогов вину признаю, в остальном — нет», — сказала она.

Блогер также подчеркнула, что бухгалтерия ее мало интересовала по причине пополнения в семье. В 2019 году у нее родился ребенок, с которым она проводила практически все свое свободное время.

В ходе заседания суд разрешил Блиновской продать квартиру стоимостью около 90 млн рублей для возмещения налогового долга. Имущество освободи от ареста, после завершения сделки средства будут переведены в ФНС.

Ранее защита блогера пояснила, что защита находит покупателя, открывает в банке аккредитив на налоговый счет, после чего просит снять с него арест.

Ранее «Фонтанка» писала, что накануне Елена Блиновская отметила свой 43-й день рождения в СИЗО. Блогер проводит досуг, рисуя картины.

Елену Блиновскую задержали весной 2023 года при попытке покинуть территорию РФ. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании денег. Следом фигурантом дела стал ее муж Алексей Блиновский, следствие считает его пособником. С января текущего года женщина сидит в СИЗО. В конце июля ее защита сообщила, что блогер выплатила налоговой 230 млн рублей. В середине августа стало известно, что она не смогла выплатить государству порядка 1,2 млрд.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Елена Блиновская Королева марафонов Неуплата налогов Признание вины
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
Новости компании
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Новости компании
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
ТОП 5
Новости компании
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17
Обратный осмос и классический фильтр под мойку: в чем разница?
30 августа, 16:03
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
Два корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе сданы раньше срока
29 августа, 17:05
МегаФон обнулит интернет в метро Москвы и Петербурга
29 августа, 16:45