«Королева марафонов» Блиновская признала вину в неуплате налогов

«Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и отмывании денег, частично признала вину. Об этом сообщило РИА Новости 30 августа. «В неуплате налогов вину признаю, в остальном — нет», — сказала она. Блогер также подчеркнула, что бухгалтерия ее мало интересовала по причине пополнения в семье. В 2019 году у нее родился ребенок, с которым она проводила практически все свое свободное время.

В ходе заседания суд разрешил Блиновской продать квартиру стоимостью около 90 млн рублей для возмещения налогового долга. Имущество освободи от ареста, после завершения сделки средства будут переведены в ФНС.

Ранее защита блогера пояснила, что защита находит покупателя, открывает в банке аккредитив на налоговый счет, после чего просит снять с него арест.

Ранее «Фонтанка» писала, что накануне Елена Блиновская отметила свой 43-й день рождения в СИЗО. Блогер проводит досуг, рисуя картины.



Елену Блиновскую задержали весной 2023 года при попытке покинуть территорию РФ. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании денег. Следом фигурантом дела стал ее муж Алексей Блиновский, следствие считает его пособником. С января текущего года женщина сидит в СИЗО. В конце июля ее защита сообщила, что блогер выплатила налоговой 230 млн рублей. В середине августа стало известно, что она не смогла выплатить государству порядка 1,2 млрд.

