Блиновская не выплатила 1,2 миллиарда долгов до начала суда

«Королева марафонов» Елена Блиновская, которую следствие обвиняет в неуплате налогов на сумму свыше 900 миллионов, неправомерном обороте средств платежей и легализации более 700 миллионов доходов, не смогла выплатить государству порядка 1,2 миллиарда. Адвокат блогера Наталия Сальникова рассказала ТАСС, что на сегодняшний день сумма основного долга перед налоговой — менее четверти от всей суммы задолженности.



В конце июля защита Блиновской говорила, что блогер выплатила налоговой 230 миллионов. Таким образом, ее долг сократился до 677 миллионов рублей. Адвокаты Блиновской заявляли, что она может избежать уголовного преследования по статье об уклонении от уплаты налогов, если до начала суда задолженность будет полностью погашена. Говорили они и о том, что срок давности по этой статье истек 15 июля.

