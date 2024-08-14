Блиновская не выплатила 1,2 миллиарда долгов до начала суда

«Королева марафонов» Елена Блиновская, которую следствие обвиняет в неуплате налогов на сумму свыше 900 миллионов, неправомерном обороте средств платежей и легализации более 700 миллионов доходов, не смогла выплатить государству порядка 1,2 миллиарда. Адвокат блогера Наталия Сальникова рассказала ТАСС, что на сегодняшний день сумма основного долга перед налоговой — менее четверти от всей суммы задолженности.
В конце июля защита Блиновской говорила, что блогер выплатила налоговой 230 миллионов. Таким образом, ее долг сократился до 677 миллионов рублей. Адвокаты Блиновской заявляли, что она может избежать уголовного преследования по статье об уклонении от уплаты налогов, если до начала суда задолженность будет полностью погашена. Говорили они и о том, что срок давности по этой статье истек 15 июля.
Юрист Иван Морозов, представляющий интересы «королевы марафонов», уточнял ТАСС, что из общего долга Блиновской перед государством в размере 1,4 миллиарда рублей ей нужно выплатить около 1,2 миллиарда. Эта сумма включает в себя все обязательства блогера перед государством. Предварительные слушания по уголовному делу пройдут сегодня, 14 августа, в Савеловском суде Москвы.
Напомним, Елену Блиновскую задержали весной прошлого года при попытке уехать из России. Ее обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Еще одним фигурантом дела стал ее муж Алексей Блиновский, следствие считает его пособником. С января 2024 года «королева марафонов» находится в СИЗО.