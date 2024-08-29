С улыбкой и в нарядном платье. Блиновская отметила день рождения в СИЗО

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и отмывании денег, отметила в СИЗО свой день рождения и проводит время в камере, рисуя картины. Об этом 28 августа рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова.
Общественники посетили Блиновскую в столичном СИЗО номер 6 «Печатники» накануне, передает ТАСС. Блогер отметила под арестом свой 43-й день рождения. «Арестованная ни на что не жаловалась, встретив посетителей с улыбкой в нарядном платье», — рассказала Ботова.
По ее словам, Блиновская соседствует в камере с еще двумя арестованными. Блогер проводит досуг, рисуя картины. «Одно из ее свежих полотен — натюрморт с цветами», — добавила Ботова.
«Королеву марафонов» Блиновскую задержали весной 2023 года при попытке покинуть Россию. Вместе с ней фигурантом дела стал ее муж Алексей Блиновский, следствие считает его пособником. С января 2024 года Блиновская находится в СИЗО. В конце июля ее защита сообщила, что блогер выплатила налоговой 230 миллионов рублей. В середине августа стало известно, что она не смогла выплатить государству порядка 1,2 миллиарда.