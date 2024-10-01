Россия запускает создание базовых станций 4G и 5G на отечественном софте

Россия запускает серийное производство базовых станций 4G и 5G, которые будут работать на отечественном программном обеспечении. Об этом во вторник, 1 октября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.



«В следующем году планируем наладить серийное производство таких решений», — отметил он в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.



Ранее «Фонтанка» писала, что к 2030 году в 89 городах страны планируют установить 106 тысяч базовых станций 5G. Уже к 2026 году могут установить 10 тысяч станций. Создание сетей будет выполнено на оборудовании отечественного производства. Операторы связи в перспективу верят с трудом, указывая на нехватку оборудования и возможное удорожание. Отметим, что важным фактором для развития технологии связи нового поколения называется доступность частотного диапазона, в котором предполагается развертывание 5G.

