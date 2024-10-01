Татьяна Ким: реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена

По ее словам, основная угроза развитию компании кроется внутри нее: «я 20 лет управляю компанией и чувствую ее на кончиках пальцев», заявила Ким. Еще в ноябре прошлого года она пришла к выводу, что компании требуется «серьезная перестройка структуры — она должна стать одновременно и более гибкой, более четкой и более правильной».

«Сотрудники — это главная ценность любой компании», — продолжила глава Wildberries. «Для меня ваша безопасность и ваше будущее — основной приоритет. Ничего не бойтесь — я гарант вашей безопасности», — сообщила она и подчеркнула, что правоохранители разберутся с тем «беспределом», который случился в центре Москвы.

Об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ стало известно в июне этого года. Уже в августе WB передал свои активы в новую структуру, и ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами ООО «Вайлдберриз».



Однако решение об объединении двух бизнесов не устроило сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. В июле была опубликована беседа мужа Татьяны Бакальчук с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в которой бизнесмен обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. Глава региона пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес. Семейный скандал продолжился стрельбой в московском офисе WB в Романовом переулке, в ходе которой погибло два человека. После чего были возбуждены уголовные дела и начались аресты.

