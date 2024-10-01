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Бизнес Новости компаний Татьяна Ким: реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена

Татьяна Ким: реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена

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9 комментариев

Основательница Wildberries Татьяна Ким 1 октября сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ.

«Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам», —сказала предпринимательница в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

По ее словам, основная угроза развитию компании кроется внутри нее: «я 20 лет управляю компанией и чувствую ее на кончиках пальцев», заявила Ким. Еще в ноябре прошлого года она пришла к выводу, что компании требуется «серьезная перестройка структуры — она должна стать одновременно и более гибкой, более четкой и более правильной».

«Сотрудники — это главная ценность любой компании», — продолжила глава Wildberries. «Для меня ваша безопасность и ваше будущее — основной приоритет. Ничего не бойтесь — я гарант вашей безопасности», — сообщила она и подчеркнула, что правоохранители разберутся с тем «беспределом», который случился в центре Москвы.

«Двойное убийство не должно остаться безнаказанным», — заявила Ким и сразу же перешла к вопросу о подготовке к высокому сезону.

20 сентября Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку на передачу активов группы Russ в объединенную компанию Wildberries и Russ (ООО «РВБ»).

Об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ стало известно в июне этого года. Уже в августе WB передал свои активы в новую структуру, и ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами ООО «Вайлдберриз».

Однако решение об объединении двух бизнесов не устроило сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. В июле была опубликована беседа мужа Татьяны Бакальчук с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в которой бизнесмен обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. Глава региона пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес. Семейный скандал продолжился стрельбой в московском офисе WB в Романовом переулке, в ходе которой погибло два человека. После чего были возбуждены уголовные дела и начались аресты.

Вскоре после этого Татьяна Бакальчук объявила о смене фамилии на девичью — Ким.

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Комментарии
9
Эд Хэммет
31 минута
Она забыла сообщить о своей новой роли в компании. Эта роль что-то вроде зиц-председателя. А судьба этого персонажа всем хорошо известна.
Слава России!
21 минута
почему бакальчук не арестован кто знает?
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