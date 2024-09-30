«Надеюсь восстать из пепла за пару-тройку лет». Дмитрий Костыгин — о приговоре по делу «Юлмарта» и будущем после него

Источник: Семен Лиходеев / ТАСС







Петербургский суд признал собственников и топ-менеджеров «Юлмарта» виновными в пропаже более 3 миллиардов банковских кредитов и тут же выпустил на свободу за истечением срока давности. Основной владелец ретейлера Дмитрий Костыгин после оглашения приговора рассказал журналистам, в чем видит ошибку «Юлмарта» и почему вновь готов взять деньги у банков для новых проектов.



Приговор по делу «Юлмарта» огласили в Московском районном суде 30 сентября. Совладельцы компании Дмитрий Костыгин и Август Мейер признаны виновными в трёх эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц в особо крупном размере (пп.а, б ч.2 ст.165 УК РФ). Костыгину назначили четыре года общего режима, Мейеру — три года.



Но в колонию ни один из осужденных не поедет. Статья, в которую суд переквалифицировал действия бизнесменов, оказалась мягче, чем изначально вменяемое им мошенничество в особо крупном размере. Срок давности при таком раскладе вышел, так что Мейера и Костыгина освободили от наказания. Напомним, прокуратура просила для них по 8 лет колонии общего режима, а также штраф по 900 тысяч рублей.



Схожим образом сложилась судьба остальных фигурантов. Супруга Августа Мейера Инна получила по совокупности два года колонии, директор сети «Ряды», также принадлежащей Мейеру и Костыгину, Елена Стрельцова — два года и два месяца, директора юрлиц «Юлмарта» Сергей Федоринов и Владимир Шонуров — по два с половиной года в колонии. Их также признали виновными не в мошенничестве, а в причинении имущественного ущерба либо пособничестве в этом и освободили в связи с истечением срока давности.



Сами подсудимые свою вину не признали, заявив в ходе прений, что брали кредиты, чтобы спасти компанию, а деньги пошли на оплату товаров поставщикам и зарплату сотрудникам.

Как минимум трое из фигурантов — Дмитрий Костыгин, Сергей Федоринов и Владимир Шонуров — не исключили, что будут обжаловать решение суда.



«В текущих условиях, в которых это все дело происходило и рождалась, наверное, данное решение оптимальное, если смотреть с позиции самого суда, но, с другой стороны, к конкретным деяниям это решение все равно не имеет никакого отношения. Я подумаю еще, буду ли я обжаловать данное решение. Пока я для себя не сделал до конца этот вывод, сейчас перевариваю текущую ситуацию», — сказал корреспонденту «Фонтанки» Сергей Федоринов.



«Буду обсуждать вопрос, виновными себя не признаем», — отметил Владимир Шонуров.

Дмитрий Костыгин Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив







Дмитрий Костыгин после заседания согласился пообщаться с журналистами более подробно. Корреспонденты «Фонтанки» и 47news попросили предпринимателя отрефлектировать опыт «Юлмарта», крах которого обернулся уголовным процессом, и спросили о новых бизнес-планах.



— Дмитрий, удовлетворены ли вы решением суда или будете его обжаловать?



— Нужно осмыслить, пока состояние легкого шока.



— Вы же размышляли наверняка, где тот момент, где вы совершили, может быть, ошибку?



— Если начинать от первородного греха, то есть первородного долга, каждый рождается уже с долгом, соответственно, это уже ошибка. Чем больше проект, тем больше вероятность, что какая-то сторона будет оценивать потом, в случае неуспешности, негативно. Допустим, у Илона Маска взорвалась ракета на старте. Все хлопают. Но дальше страховая компания начинает проверять, все ли там гайки были закручены. [Специалисты] по окружающей среде скажут, что взорвалась, залила все керосином.



— Накладывает ли вынесенный приговор для вас какие-то ограничения?



— Насколько я понимаю, нет. Но, может быть, еще кто-то подаст [апелляцию], может быть, прокуратура опротестует [приговор].



— Чем планируете заняться, есть ли идеи для нового бизнеса?



— Карабкаться буду. Кислородный баллончик, рюкзак, и вперед (в последнем слове Дмитрий Костыгин сравнил бизнес «Юлмарта» с походом на Эверест. — Прим. ред.).



— Комментируя сделку ВТБ с «Лентой» (Дмитрий Костыгин и Август Мейер ранее владели долей в этой компании. — Прим. ред.) в 2011 году, вы сказали, что сложно жить вместе с теми, кто сильнее. После истории с «Юлмартом» остались при том же мнении или какие-то другие выводы сделали?



— Сказать, что там была какая-то злая воля с чьей-либо стороны, не могу. Одно, второе, потом больше становится участников: бизнес достаточно большой был, соответственно был партнер по бизнесу и несколько банков. Можно, конечно, в старообрядчество удариться — [развивать бизнес] только на свои, никаких кредитов и так далее. Но мне кажется, это инфантилизм какой-то.



— После оглашения приговора вы над чем-то посмеялись с прокурором.



— Я сказал, что буду скучать. Полтора года отходили. Некий драматизм всего процесса в том, что все встречаются из раза в раз, какие-то шутки, анекдоты, ситуации обсуждаем, а потом там разъехались все.



— Если не секрет, то личное ваше состояние насколько уменьшилось из-за всех этих дел?



— До минус 15 миллионов долларов. <...> Надеюсь как-то восстать из пепла за пару-тройку лет.



— А для нового проекта будете брать заемные средства?



— В этом смысле у меня нет какой-то мегатравмы. Все, что нас кредитует, делает нас сильнее, даже если так все разворачивается.



— Резюмируя, вы не разочаровались в возможности ведения бизнеса в России?



— Нет, потому что еще в школе надо мной маячила статья о спекуляции. 88-я статья («Нарушение правил о валютных операциях». — Прим. ред.) была, называлась «бабочка» на жаргоне, [которая предусматривала наказание] вплоть до высшей меры. 10 тысяч долларов — и привет. Поэтому это не самый ужас.



Мы слишком спасали этого пострадавшего («Юлмарт». — Прим. ред.), непрерывно кровь доливали, искусственное дыхание делали, массаж сердца, держали. Потом [нам] сказали, что вы там наделали, может, он бы и выжил.



— Место «Юлмарта» на онлайн-рынке занял Wildberries. Вы следите за тем, что с ним сейчас происходит?



— Это вообще трагедия национального масштаба. Там дело не только в Wildberries, а вообще что происходит. Вспомните exist.ru (интернет-магазин запчастей, который столкнулся с конфликтом акционеров, в котором интересы миноритарев представляло подразделение «Альфа Груп» А1, которую привлекал также миноритарий «Юлмарта» Михаил Васинкевич. — Прим. ред.), вспомните Holodilnik.ru. Валерий Ковалев даже умер, не выдержал всего (основатель интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев умер в 2021 году в результате острой коронарной недостаточности, годом ранее у владельцев и топ-менеджеров компании прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 193.1 УК («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), возбужденного в отношении неустановленных лиц. — Прим. ред.). То есть это некий сложный тренд. Я, наверное, на самом деле рад. Если бы господин Васинкевич (миноритарий «Юлмарта», с которым у Дмитрия Костыгина и Августа Мейера произошел акционерный конфликт. — Прим. ред.) еще бы год подождал, то я бы сейчас здесь не стоял. И слава богу, что ему не хватило терпения. Потому что компания бы выросла, там были бы больше цифры. И так еле-еле Август нашел силы компенсировать.



— Вы на прошлом заседании говорили в перерыве, что годы, пока длилось дело «Юлмарта», для вас прошли плодотворно.



— Да, самые продуктивные были.



— Расскажите, чем вы занимались — саморазвитием, планированием нового бизнеса?



— Об этом вы узнаете в следующем сезоне. Оставайтесь с нами.



Беседовали Галина Бояркова («Фонтанка.ру») и Александр Калинин (47news)