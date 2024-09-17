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Бизнес Происшествия «Нас обвиняют, что мы убили Ивана, а он гуляет по Невскому». Владельцы «Юлмарта» выступили с последним словом

«Нас обвиняют, что мы убили Ивана, а он гуляет по Невскому». Владельцы «Юлмарта» выступили с последним словом

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2 комментария

В Московском районном суде завершились прения по делу владельцев и топ-менеджеров ретейлера «Юлмарт», обвиняемых в пропаже более 3 миллиардов банковских кредитов. В ходе заседания 17 сентября защитники опровергали обвинение басней Крылова, а подсудимые цитировали «Бременских музыкантов», вспоминали Илона Маска и обещали снова «замахнуться на Эверест».

Ключевого заседания в деле «Юлмарта» бывшие участники команды ретейлера ожидали порознь. Август Мейер присел на диван и углубился в телефон, основатель и гендиректор компании Сергей Федоринов и другие топ-менеджеры — каждый в компании своего защитника — ждали в коридоре. Дмитрий Костыгин задерживался. Общий настрой был боевым — финал близок. Но за сдержанным оптимизмом читалась нервозность: наказание, запрошенное на предыдущем заседании стороной обвинения, стало для подсудимых неожиданностью.

Зато — есть интрига. Костыгин даже предлагал собеседникам заключать пари на вердикт суда и в шутку интересовался, нельзя ли еще продлить процесс на полгодика. Время изоляции оказалось продуктивным, признался он.

Чем известен «Юлмарт»

Напомним краткое содержание предыдущих серий. Интернет-магазин «Юлмарт», основанный петербургским предпринимателем Сергеем Федориновым, после прихода инвесторов в лице Дмитрия Костыгина и Августа Мейера стал онлайн-ретейлером номер один в России и взял курс IPO. Но потрясения 2014 года закрыли для компании выход на иностранные биржи, что привело к конфликту акционеров: одни ратовали за сворачивание экспансии, другие настаивали на ее продолжении, пусть и в ущерб прибыли.

Кризис компании обернулся финансовыми сложностями. В 2017 году Сбербанк, который ранее одолжил «Юлмарту» 1 млрд рублей на развитие, объявил задолженность проблемной и потребовал досрочно вернуть деньги. Выстроились в очередь и другие кредиторы. В июле 2018 года суд ввёл в отношении НАО «Юлмарт» наблюдение, а в феврале 2020-го — открыл конкурсное производство. В том же году ретейлер прекратил работу. На данный момент банкротный процесс еще не завершён. При этом Август Мейер погасил ущерб перед Сбером и ВТБ на сумму более 3 млрд рублей, сообщала в 2023 году защита предпринимателя.

В чем обвиняют владельцев и топ-менеджеров «Юлмарта»

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено еще в 2017 году. Предметом стал тот же самый кредит Сбера, который банк параллельно взыскивал через арбитраж. До суда дело дошло лишь в мае 2023 года.

Согласно версии, озвученной обвинением в ходе прений, Дмитрий Костыгин и Август Мейер совершили мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), похитив 3,14 млрд рублей у банков ВТБ и «Сбер», а также компании «Сберфакторинг». В том же преступлении виноваты директора юрлиц компании Сергей Федоринов и Владимир Шонуров. А против супруги Августа Мейера Инны Мейер и топ-менеджера связанной с «Юлмартом» компании «Биг Бокс» Елены Стрельцовой было выдвинуто обвинение в пособничестве в мошенничестве и мошенничестве.

Прокуратура запросила в качестве наказания для Дмитрия Костыгина и Августа Мейера по восемь лет колонии общего режима для каждого, а также штраф по 900 тысяч рублей. Инну Мейер, Елену Стрельцову, Сергея Федоринова и Владимира Шонурова обвинение считает целесообразным лишить свободы на шесть лет в колонии общего режима и оштрафовать каждого на 700 тысяч рублей. Никто из фигурантов вину не признал.

Что сказала защита

Выступления защиты растянулись почти на семь часов. Если суммировать тезисы, то адвокаты так и не смогли найти в материалах дела доказательств фактов хищения и просили оправдать обвиняемых за отсутствием состава.

«Само по себе невозвращение денежных средств не образует состава преступления», — заявил адвокат Дмитрия Костыгина. По его словам, деньги, которых не досчитались банки, поступили контрагентам «Юлмарта» в виде платы за товары. «Сбербанк Факторинг» и вовсе перечислял средства напрямую поставщикам, на счета ретейлера они даже не попали. Кроме того, банки сохраняют возможность вернуть задолженность в рамках банкротного процесса. Также, по словам защитника, из материалов дела не очевидно, какую выгоду получили собственники: Дмитрий Костыгин потерял в ходе банкротства «Юлмарта» более 800 млн рублей, Август Мейер более 4 млрд рублей. Да и проценты по кредитам исправно платились до того момента, как началась процедура банкротства.

Претензия банка о досрочном погашении обязательств было одной из причин банкротства, отметил защитник Августа Мейера. Он также напомнил, что залогом по кредитам в том числе выступали товарные запасы. «Если они [банки] не реализовали товары, если им было сложно, должен ли Август Мейер за это сидеть в тюрьме?», — обратился он к судье. Адвокат также обратил внимание, что сам Сбер не возражает против прекращения уголовного дела, о чем сообщил в письме главе СК Александру Бастрыкину.

«Сторона обвинения подменяет действия коллекторов по выбиванию денежных средств в пользу банков», — заявила адвокат Сергея Федоринова. Защитник Владимира Шонурова, комментируя обоснованность доводов потерпевшей стороны, цитировал басню Крылова «Волк и ягненок» — «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». По его мнению, его клиент не выводил средства компании, а наоборот приумножил, построив шесть торговых центров.

Адвокат Елены Стрельцовой указала, что ее подзащитная не получила никаких имущественных благ. И раз хищение не доказано, то и конструкция пособничества не состоятельна. Инна Мейер во время событий, которые обвинение рассматривает как хищение, не находилась в России. «Считаем, что не были добыты доказательства пособничества совершения преступления», — отметил защитник.

Последнее слово обвиняемых

Правом на последнее слово воспользовались все шестеро подсудимых. Август Мейер произносил речь на английском, для остальной аудитории ее транслировала переводчик. Спич был эмоциональным и образным и на контрасте с другими выступлениями казался скорее сценой из какого-то голливудского фильма.

«Представим, что всех шестерых обвиняют, что мы убили Ивана, а он живой и здоровый гуляет по Невскому проспекту», — обрисовал он суду свое восприятие предприниматель. Отдельно Мейер остановился на описаниях испытаний, которые пришлось пройти ему и его семье за годы следствия, заранее попросив прощения, если его слова прозвучат «как нытье». Будучи больным онкологическим заболеванием, предприниматель провел больше года в СИЗО, где его лишили критически необходимого лечения, в то время как его супруга была под домашним арестом, а детей угрожали забрать в детский дом, обрисовал свои злоключения Мейер. «Кто-то решил организовать психологическую пытку», — резюмировал он. «Обращаюсь к вам по-человечески [и прошу] поступить с нами так, как вы хотели бы, чтоб поступали с вами», — завершил свою речь Август Мейер.

Дмитрий Костыгин в своей речи сфокусировался на «личности обвиняемого», рассказав, что начал предпринимательскую деятельность с 1992 года. Основанные им бизнесы «живут и процветают», подчеркнул он. Команда «Юлмарта» «замахнулась на Эверест», но потерпела неудачу признал он. И призвал брать пример с недружественных стран. «Когда Илон Маск запускает ракету SpaceX и она взрывается, в Центре управления полетом все аплодируют. Страховая чешет голову — ущерб-то есть. Но отношение к неудаче конструктивное», — пояснил предприниматель. Но сложившуюся ситуацию Костыгин воспринимает философски: «Ночь пройдет, наступит утро ясное», — процитировал он песню Трубадура из «Бременских музыкантов». И на карьере предпринимателя ставить крест отнюдь не намерен. «Это одна из попыток, я продолжу карабкаться на Эверест и дальше», — пообещал Костыгин. Впрочем, если суд примет решение изолировать его от большей части общества, то бизнесмен попросил предоставить отсрочку до достижения его детьми совершеннолетия.

Владимир Шонуров и Инна Мейер заявили, что виновным себя не признают и ждут от суда «справедливого приговора». Сергей Федоринов признался, что не вполне понял суть обвинения. А раз так, то защищаться — путь тупиковый. «Я являюсь обвиняемым в обычных финансовых сделках», — сказал он. Предприниматель добавил, что у него на его иждивении находятся трое детей и беременная жена. «Единственное желание, чтобы все скорее закончилось и я б уехала в свою деревню», — отметила Елена Стрельцова, добавив, что на ее попечении находится больная мать.

Точка в деле «Юлмарта», растянувшемся на семь лет и 190 томов, будет поставлена менее чем через две недели — 30 сентября.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
18 сентября 2024, 00:00
стрёмно теперь мимо юлмарта проезжать однако.
Плисскин
18 сентября 2024, 00:35
Ничего не понял в этой возне, но юлмарта и поныне очень не хватает.
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