Виновны, но свободны. Суд огласил приговор владельцам и топ-менеджерам «Юлмарта»

В Петербурге вынесли приговор по делу владельцев и топ-менеджеров ретейлера «Юлмарт», обвиняемых в пропаже более 3 миллиардов банковских кредитов. Мошенничество, которое вменяли фигурантам, стало причинением ущерба, наказывать за которое поздно, сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала Московского районного суда 30 сентября.

Совладельцы «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Август Мейер признаны виновными в трёх эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённого группой лиц в особо крупном размере. Костыгину назначили 4 года общего режима, Мейеру - 3 года. Однако в колонию ни один из них не поедет.

Вторая часть статьи 165 УК, на которую суд переквалифицировал действия фигурантов, мягче, чем изначально вменяемое им особо крупное мошенничество. Срок давности при таком раскладе вышел, и бизнесменов освободили от наказания.

Супруга Августа Мейера Инна получила по совокупности 2 года колонии, директор сети «Ряды», также принадлежащей Мейеру и Костыгину, Елена Стрельцова - 2 года и 2 месяца, директоры юрлиц «Юлмарта» Сергей Федоринов и Владимир Шонуров - по 2 с половиной года в колонии.

Их также признали виновными не в мошенничестве, а в причинении имущественного ущерба либо пособничестве в этом и освободили в связи с истечением срока давности. Это нереабилитирующее основание, которое не снимает вины, но позволяет избежать наказания.

Дело в отношении собственников и руководителей «Юлмарта» тянется еще с 2017 года. Их обвиняют в пропаже 3,14 млрд рублей, выданных в виде кредита ВТБ, Сбера и компании «Сберфакторинг».



По версии обвинения, собственники ретейлера Дмитрий Костыгин и Август Мейер, а также директора юрлиц компании Сергей Федоринов и Владимир Шонуров совершили преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Супругу и партнера Августа Мейера Инну Мейер и еще одного топ-менеджера, Елену Стрельцову, обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве и мошенничество).

Прокуратура запросила в качестве наказания для Дмитрия Костыгина и Августа Мейера по 8 лет колонии общего режима для каждого, а также штраф по 900 тысяч рублей.

Инне Мейер, Елене Стрельцовой, Сергею Федоринову и Владимиру Шонурову прокуратура просила в качестве наказания по 6 лет колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей каждому.

Подсудимые не признали вину. Подробнее о том, почему «Юлмарт» пришел к краху и почему его собственники и топ-менеджеры не считают себя преступниками, читайте в материале «Фонтанки».