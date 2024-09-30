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Общество Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

1 586
8 комментариев

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Соответствующий указ 30 сентября опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что военкор получил награду «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

Напомним, в начале августа Евгений Поддубный получил ранение: его автомобиль был атакован FPV-дроном. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Позже Владимир Путин позвонил Поддубному, чтобы поздравить с днем рождения и пожелать выздоровления. В середине сентября военкора выписали из больницы.

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Комментарии
8
VVM1962
36 минут
рубль обесценивается, вот и звезда героя обесценивается. Тренд нынешней России.
Ганс-Дитрих Геншер
49 минут
в след раз не промажут
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