Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Соответствующий указ 30 сентября опубликован на портале правовой информации.



В документе отмечается, что военкор получил награду «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

Напомним, в начале августа Евгений Поддубный получил ранение: его автомобиль был атакован FPV-дроном. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Позже Владимир Путин позвонил Поддубному, чтобы поздравить с днем рождения и пожелать выздоровления. В середине сентября военкора выписали из больницы.