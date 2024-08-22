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    Путин позвонил Поддубному

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    Президент РФ Владимир Путин позвонил военкору Евгению Поддубному, который был ранен в результате атаки дрона в Курской области. Глава государства поздравил журналиста с днем рождения, пожелал выздоровления и возвращения к работе. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на Кремль.

    Евгению Поддубному сегодня исполняется 41 год.

    7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника на автомобиль: он выпал из машины, покатившейся в кювет, перед этим над автомобилем раздался взрыв. Из Курска его привезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве и поместили в реанимацию. Сам он рассказал, что почти не помнит взрыв, но помнит огонь, выстрел и как «отчаянно хотел жить».

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