Путин позвонил Поддубному

Президент РФ Владимир Путин позвонил военкору Евгению Поддубному, который был ранен в результате атаки дрона в Курской области. Глава государства поздравил журналиста с днем рождения, пожелал выздоровления и возвращения к работе. Об этом сообщает
Евгению Поддубному сегодня исполняется 41 год.
7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника на автомобиль: он выпал из машины, покатившейся в кювет, перед этим над автомобилем раздался взрыв. Из Курска его привезли в НИИ скорой помощи имени