Путин позвонил Поддубному

Президент РФ Владимир Путин позвонил военкору Евгению Поддубному, который был ранен в результате атаки дрона в Курской области. Глава государства поздравил журналиста с днем рождения, пожелал выздоровления и возвращения к работе. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Евгению Поддубному сегодня исполняется 41 год.