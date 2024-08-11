Поддубный рассказал, что почти не помнит момент взрыва

Военкор Евгений Поддубный вышел в прямой эфир на канале «Россия 1». Он сказал, что помнит огонь, выстрел и как «отчаянно хотел жить».

Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале Ольги Скабеевой вечером 11 августа, его показали в вечернем выпуске новостей на канале «Россия 1». Ведущий Евгений Попов спросил его, что он помнит о моменте аварии. «Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине выстрелили. Помню, что отчаянно хотел жить», — ответил Поддубный.

Как ему удалось выбраться из кювета и остановить проезжающую машину он описывать не стал, но отметил, что у него есть секрет, который раскрывать журналист не готов. «Ты просто киборг», — поделился эмоциями ведущий.