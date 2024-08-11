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    Поддубный рассказал, что почти не помнит момент взрыва

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    Военкор Евгений Поддубный вышел в прямой эфир на канале «Россия 1». Он сказал, что помнит огонь, выстрел и как «отчаянно хотел жить».

    Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале Ольги Скабеевой вечером 11 августа, его показали в вечернем выпуске новостей на канале «Россия 1». Ведущий Евгений Попов спросил его, что он помнит о моменте аварии. «Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине выстрелили. Помню, что отчаянно хотел жить», — ответил Поддубный.

    Как ему удалось выбраться из кювета и остановить проезжающую машину он описывать не стал, но отметил, что у него есть секрет, который раскрывать журналист не готов. «Ты просто киборг», — поделился эмоциями ведущий.

    Про свое нынешнее состоянии военкор сказал, что чувствует себя не очень хорошо и находится в реанимации. У него контузия.

    Вечером 7 августа Евгений Поддубный был ранен в результате атаки дрона на автомобиль. Утром в четверг появились предварительные данные о том, что в момент происшествия Поддубный выпал из машины, покатившейся в кювет, перед этим над автомобилем раздался взрыв. Из Курска его привезли в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве и поместили в реанимацию.

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