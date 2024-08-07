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    Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона в Курской области

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    Военный корреспондент Евгений Поддубный выжил в результате атаки FVP-дрона по его автомобилю в Курской области. Об этом 7 августа сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне депутат Дмитрий Саблин.

    «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!», — написал он в своем телеграм-канале.

    Экс-депутат Верховной Рады и политик Олёг Царев также сообщил, что Евгений Поддубный жив и получил ожоги и травму головы. «Подтвердили из приемной губернатора Курской области», — пишет в телеграм-канале Царев. Ранее он заявлял, что ему якобы подтвердили смерть военкора на ВГТРК.

    ВГТРК подтвердила, что журналист выжил после атаки дрона и был госпитализирован. По данным телеканала «Звезда», военный корреспондент находится в больнице Курска в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы сохранить ему жизнь.

    Информация о гибели Евгения Поддубного в результате атаки дрона по машине появилась у военных корреспондентов и ряда военных телеграм-каналов минувшим вечером. Последние дни военкор работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе. На последнем видео, опубликованном в его телеграм-канале, военкор сообщал об оперативной обстановке в регионе.

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