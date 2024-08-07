Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона в Курской области

Военный корреспондент Евгений Поддубный выжил в результате атаки FVP-дрона по его автомобилю в Курской области. Об этом 7 августа сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне депутат Дмитрий Саблин.

«Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!», — написал он в своем телеграм-канале.

Экс-депутат Верховной Рады и политик Олёг Царев также сообщил, что Евгений Поддубный жив и получил ожоги и травму головы. «Подтвердили из приемной губернатора Курской области», — пишет в телеграм-канале Царев. Ранее он заявлял, что ему якобы подтвердили смерть военкора на ВГТРК.