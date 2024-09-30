Планетарий на Горьковской отметит Неделю космоса лекциями и мастер-классом

Источник: https://vk.com/planeta_spb







Как рождаются, живут и умирают звезды; как человек намерен колонизировать Луну и Марс; что изучают в обсерваториях; как делать астрофотографии — об этом расскажут на лекциях с 1 по 10 октября в Петербургском планетарии на Горьковской. Некоторые события — 14+, другие 16+.



Всемирная неделя космоса — это инициатива, в которой своеобразную «мирную» миссию выполнил Иран. Когда в конце 1990-х на международной конференции ООН по космосу обсуждалось учреждение Дня космоса, одни хотели его отмечать в годовщину высадки человека на Луну (а это в июле), другие — в годовщину полета первого искусственного спутника, советского (это в октябре). А представитель Ирана внес рационализаторское предложение: давайте отмечать не День, а Неделю космоса. Так и сделали. Начинают 4 октября, в память о запуске Спутника-1, завершают 10 октября — в годовщину подписания Договора по космосу.



А Петербургский планетарий приглашает начать Всемирную неделю космоса раньше. На мероприятиях выступят старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, инженер и известный популяризатор Александр Хохлов, старший научный сотрудник Института космических исследований Олег Угольников, астроном Кисловодской горной обсерватории Вадим Погорелов и другие ученые.