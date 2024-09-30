Прощай, «неприлично долго летний период». Главный синоптик Петербурга рассказал, что нас ждёт

Экстремально теплый сентябрь заканчивается, а с ним вместе — и «растянувшийся неприлично долго летний период», пишет 30 сентября в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Самый тёплый в истории сентябрь перекрывает рекорд предыдущего лидера на 0,6 градуса.
«Распоряжение о периодическом протапливании в Санкт-Петербурге с 9 утра 30 сентября составлено, так что кому-то повезет быстрее и тепло придет в их дома одновременно с детскими садами и школами», — отмечает Колесов.
Температура воздуха в городе уже соответствующая. В воскресенье среднесуточная температура оказалась чуть выше 10 градусов, сегодня и завтра будет 7–8 градусов. А в дальнейшем — максимум 8–9. На фоне циклонов может быть 10–11 градусов, но кратковременно и с дождями. Предстоящей ночью ожидается всего 1–3 градуса — непривычно холодно, особенно на фоне серии недавних рекордно тёплых ночей. На неделе будут чередоваться антициклоны и циклоны, но на дневную температуру это особо не повлияет, она ожидается в диапазоне 10–13 градусов. С выходом циклонов к середине недели немного повысится ночная температура, поскольку станет облачно и дождливо, но всё равно будет не больше плюс 6 градусов.
«Антициклон постоит в нашем районе два дня в начале недели, и снова придут циклоны, так что когда осадков нет, то холодно, когда дожди, то становится сыро и ветрено, в общем, комфорта мало», — отмечает Колесов.
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