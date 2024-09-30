Прощай, «неприлично долго летний период». Главный синоптик Петербурга рассказал, что нас ждёт

Температура воздуха в городе уже соответствующая. В воскресенье среднесуточная температура оказалась чуть выше 10 градусов, сегодня и завтра будет 7–8 градусов. А в дальнейшем — максимум 8–9. На фоне циклонов может быть 10–11 градусов, но кратковременно и с дождями. Предстоящей ночью ожидается всего 1–3 градуса — непривычно холодно, особенно на фоне серии недавних рекордно тёплых ночей. На неделе будут чередоваться антициклоны и циклоны, но на дневную температуру это особо не повлияет, она ожидается в диапазоне 10–13 градусов. С выходом циклонов к середине недели немного повысится ночная температура, поскольку станет облачно и дождливо, но всё равно будет не больше плюс 6 градусов.

