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Город Ночь в Петербурге оказалась необычной. Об особенностях рассказывает главный синоптик

Ночь в Петербурге оказалась необычной. Об особенностях рассказывает главный синоптик

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Циклоны подходят всё ближе, наконец пришли дожди. Сейчас, утром 27 сентября, центр циклона находится над центральной Балтикой, но смещается в сторону Финляндии, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Атмосферный фронт прошёл Санкт-Петербург, хорошо смочив всю территорию. За ночь осадков выпало от 3 до 7 мм по всему городу», — рассказывает Колесов.

В течение дня дождей будет много, но пройдут они с перерывами. При этом всё еще очень тепло. Дневные температуры начинают понижаться, но очень плавно. Если утром в Петербурге плюс 15, то днем ожидается 17–18 градусов.

А минувшая ночь стала самой теплой для 27 сентября за весь ряд наблюдений — температура достигала 14,9 градуса. Прежний рекорд (13,7 градуса) был зафиксирован в 1974 году.

«Так что это уже восьмая самая теплая ночь в этом сентябре, шесть из которых были подряд», — отмечает синоптик.

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6 минут
Хотелось бы услышать об особенностях предсказателя колесова!? А то он постоянно ошибается в датах и городах
DEMOMON
4 минуты
Опять для Колесова всё как первый раз. У него что, амнезия?
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