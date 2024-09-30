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Происшествия Нападение на инспекторов ДПС под Гатчиной стало уголовным делом

Нападение на инспекторов ДПС под Гатчиной стало уголовным делом

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на инспекторов ДПС, которые пытались задержать хулигана в Гатчинском районе Ленобласти на минувших выходных. По нему задержали уже двоих.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября в массиве Дачный-1. Следствие установило, что двое мужчин 42 и 38 лет, находясь на дачном участке в состоянии алкогольного опьянения, применили насилие в отношении инспекторов ДПС, которые приехали на вызов о противоправных действиях, сообщает 30 сентября пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

Оба подозреваемых задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти по части 1 статьи 318 УК РФ. Следствие подготовило ходатайство об избрании им стражи, говорится в сообщении СК.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что полицейских вызвал один из местных жителей, который заметил, как ему повредили камеру видеонаблюдения. Прибывших на место инспекторов двое мужчин, предположительно причастных к поломке камеры. Диалог не задался: граждане быстро прибегли к угрозам и нецензурной лексике, а затем один из них и двое правоохранители оказались в канаве. Конфликт попал на видео.

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Комментарии
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Slava_Rossii2
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Будет ли служебное расследование по поводу беспомощных действий сотрудников полиции? Где навыки захвата и задержания, где применение спецсредств и оружия? Они приехали на задержание хулиганов, или на урок ПДД в детский сад?
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