Нападение на инспекторов ДПС под Гатчиной стало уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на инспекторов ДПС, которые пытались задержать хулигана в Гатчинском районе Ленобласти на минувших выходных. По нему задержали уже двоих.



Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября в массиве Дачный-1. Следствие установило, что двое мужчин 42 и 38 лет, находясь на дачном участке в состоянии алкогольного опьянения, применили насилие в отношении инспекторов ДПС, которые приехали на вызов о противоправных действиях, сообщает 30 сентября пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

Оба подозреваемых задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти по части 1 статьи 318 УК РФ. Следствие подготовило ходатайство об избрании им стражи, говорится в сообщении СК.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что полицейских вызвал один из местных жителей, который заметил, как ему повредили камеру видеонаблюдения. Прибывших на место инспекторов двое мужчин, предположительно причастных к поломке камеры. Диалог не задался: граждане быстро прибегли к угрозам и нецензурной лексике, а затем один из них и двое правоохранители оказались в канаве. Конфликт попал на видео.