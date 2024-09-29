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Происшествия «Я сейчас тебя буду бить». Полиция задержала жителя Ленобласти, ударившего полицейского

«Я сейчас тебя буду бить». Полиция задержала жителя Ленобласти, ударившего полицейского

3 908
8 комментариев

Инцидент в массиве Дачный-1 в Ленобласти обернулся задержанием для 38-летнего жителя, который ударил и принялся душить одного из сотрудников полиции, об этом 29 сентября сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел этой ночью в Гатчинском районе, когда 38-летний неработающий мужчина при задержании за мелкое хулиганство ударил инспекторов ДПС, а затем схватил одного из них за шею. В итоге мужчина был задержан и доставлен в отделение.

Сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь, после чего они продолжили службу. Проводится проверка. Об инциденте сообщено в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее «Фонтанка» рассказала, как двое мужчин в грубой форме пытались спровадить прибывших на место полицейских — туда их вызвал житель, которому, предположительно, один из участников конфликта скрутил камеру наружного наблюдения. Сотрудников Госавтоинспекции они называли «мальчиками» и нецензурно требовали, чтобы они уехали. В какой-то момент оба полицейских оказались вместе с подозреваемым в канаве.

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Комментарии
8
Slava_Rossii2
1 час
На видео оба оказывают сопротивление и неповиновение законному требованию полицейских. Почему задержан только один? Второй со связями в прокуратуре?
Antuan Rokanten
50 минут
Ужас какой. Это еще раз подтверждает мою теорию о том, что если видишь человека - перейди на другую сторону улицы.
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