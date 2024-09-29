«Я сейчас тебя буду бить». Полиция задержала жителя Ленобласти, ударившего полицейского

Инцидент в массиве Дачный-1 в Ленобласти обернулся задержанием для 38-летнего жителя, который ударил и принялся душить одного из сотрудников полиции, об этом 29 сентября сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел этой ночью в Гатчинском районе, когда 38-летний неработающий мужчина при задержании за мелкое хулиганство ударил инспекторов ДПС, а затем схватил одного из них за шею. В итоге мужчина был задержан и доставлен в отделение.

Сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь, после чего они продолжили службу. Проводится проверка. Об инциденте сообщено в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее «Фонтанка» рассказала, как двое мужчин в грубой форме пытались спровадить прибывших на место полицейских — туда их вызвал житель, которому, предположительно, один из участников конфликта скрутил камеру наружного наблюдения. Сотрудников Госавтоинспекции они называли «мальчиками» и нецензурно требовали, чтобы они уехали. В какой-то момент оба полицейских оказались вместе с подозреваемым в канаве.

Источник: читатель «Фонтанки»