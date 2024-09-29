Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

ю-з.

 764мм 71%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Электронный «Подорожник»
Новое в ЕГЭ-2025
Очередь на границе с Эстонией
«Зенит» проиграл «Краснодару»
Убит лидер «Хезболлы»
Эта рыба одурела?
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия «Садитесь в машину, мальчики, и уезжайте — иначе проблемы». Под Петербургом засняли возню гаишников с хулиганом

«Садитесь в машину, мальчики, и уезжайте — иначе проблемы». Под Петербургом засняли возню гаишников с хулиганом

16 812
22 комментария

В Гатчинском районе подмога понадобилась двум сотрудникам ДПС, которые приехали по заявке в службу «112»: неизвестные сломали камеру наблюдения, установленную на участке в массиве Дачный-1 в Ленобласти. Однако разговор с правоохранителями почти сразу не задался, и мужчины начали угрожать прокуратурой и обещать им проблемы, если те не покинут место происшествия, рассказал 29 сентября читатель «Фонтанки».

«Был вызван наряд полиции по причине поломки камер на участке, но, к сожалению, люди оказались слишком агрессивные», — рассказал собеседник издания.

Всё началось вечером в субботу, когда неизвестный шел вдоль одного из участков и, наткнувшись на камеру наружного наблюдения, хлебнул немного из банки, еще немного постоял перед объективом, а затем начал его ломать. Как только владелец участка заметил, что камера перестала передавать картинку, обратился в полицию.

В половину первого ночи на заявку прибыли ближайшие к месту происшествия сотрудники Госавтоинспекции, которые пытались вразумить двух мужчин, предположительно, причастных к инциденту с камерой. Из уст жителей то и дело проскальзывали фразы оскорбительного содержания.

«Я не могу удержаться. Что вы здесь делаете? По какой заявке, б***? Если не хочешь, чтоб тебя прокуратура е***, [уезжай отсюда]», — заявил один из участников конфликта. Другой спокойнее сказал полицейским «садиться в свою машину и уезжать», чтобы у них «не было проблем».

Назвав пару раз сотрудников «мальчиками», один из мужчин хлопнул по плечу инспектору, а другой — смахнул полицейскому фуражку. В итоге трое, двое из которых правоохранители, оказались в канаве.

— Ребята, куда звонить, скажите? — поинтересовался снимавший на видео заявитель.

— В службу спасения, — крикнул ему дважды сотрудник полиции.

После этого из канавы раздалась фраза: «Я тебя сейчас буду, просто буду бить». Чтобы хоть как-то выйти из положения, в которое попали, сотрудник ДПС распылил газовый баллончик. На помощь полиции пришел мужчина, который снимал инцидент. Один из нарушителей переключил свое внимание на снимавшего, пока правоохранители пытались надеть наручники на второго. По словам читателя, в итоге неугомонных увезли в 104-й отдел полиции в Коммунаре.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY11
Удивление
SURPRISED14
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Slava_Rossii2
1 час
Полиция не может задержать двоих пьяных гопников? Им что оружие не выдают?
VKuser1862653
1 час
Слабовики
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Новости компаний
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25