«Садитесь в машину, мальчики, и уезжайте — иначе проблемы». Под Петербургом засняли возню гаишников с хулиганом

В Гатчинском районе подмога понадобилась двум сотрудникам ДПС, которые приехали по заявке в службу «112»: неизвестные сломали камеру наблюдения, установленную на участке в массиве Дачный-1 в Ленобласти. Однако разговор с правоохранителями почти сразу не задался, и мужчины начали угрожать прокуратурой и обещать им проблемы, если те не покинут место происшествия, рассказал 29 сентября читатель «Фонтанки».



«Был вызван наряд полиции по причине поломки камер на участке, но, к сожалению, люди оказались слишком агрессивные», — рассказал собеседник издания.

Источник: читатель «Фонтанки»

Всё началось вечером в субботу, когда неизвестный шел вдоль одного из участков и, наткнувшись на камеру наружного наблюдения, хлебнул немного из банки, еще немного постоял перед объективом, а затем начал его ломать. Как только владелец участка заметил, что камера перестала передавать картинку, обратился в полицию.



В половину первого ночи на заявку прибыли ближайшие к месту происшествия сотрудники Госавтоинспекции, которые пытались вразумить двух мужчин, предположительно, причастных к инциденту с камерой. Из уст жителей то и дело проскальзывали фразы оскорбительного содержания.

«Я не могу удержаться. Что вы здесь делаете? По какой заявке, б***? Если не хочешь, чтоб тебя прокуратура е***, [уезжай отсюда]», — заявил один из участников конфликта. Другой спокойнее сказал полицейским «садиться в свою машину и уезжать», чтобы у них «не было проблем».



Назвав пару раз сотрудников «мальчиками», один из мужчин хлопнул по плечу инспектору, а другой — смахнул полицейскому фуражку. В итоге трое, двое из которых правоохранители, оказались в канаве.

— Ребята, куда звонить, скажите? — поинтересовался снимавший на видео заявитель.

— В службу спасения, — крикнул ему дважды сотрудник полиции.

После этого из канавы раздалась фраза: «Я тебя сейчас буду, просто буду бить». Чтобы хоть как-то выйти из положения, в которое попали, сотрудник ДПС распылил газовый баллончик. На помощь полиции пришел мужчина, который снимал инцидент. Один из нарушителей переключил свое внимание на снимавшего, пока правоохранители пытались надеть наручники на второго. По словам читателя, в итоге неугомонных увезли в 104-й отдел полиции в Коммунаре.