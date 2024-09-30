Петербургский блогер Андрей Пыж вышел на свободу

Петербургский блогер Андрей Пыж, который был осужден на пять лет за распространение государственной тайны, вышел на свободу. Об этом 30 сентября сообщается в паблике Urbanturizm в соцсети «ВКонтакте».

В паблике опубликовали фото блогера возле ИК-5, а также запустили стрим со встречи с товарищами и поклонниками. В ходе беседы Андрей Пыж рассказал, какие сейчас у него планы.

«Надо с электроникой разобраться. С аккаунтами разобраться, интерфейс там, понятное дело, поменяли. Я понимаю, что там все интуитивно, все хорошо. Потом сгонять в Москву — забрать часть электроники, потом в Минск сгонять — [решить вопрос] с тачкой. Ну и потом поедем куда-нибудь, сгоняем. А дальше видно будет», — отметил блогер.