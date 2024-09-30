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Общество Петербургский блогер Андрей Пыж вышел на свободу

Петербургский блогер Андрей Пыж вышел на свободу

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5 комментариев

Петербургский блогер Андрей Пыж, который был осужден на пять лет за распространение государственной тайны, вышел на свободу. Об этом 30 сентября сообщается в паблике Urbanturizm в соцсети «ВКонтакте».

В паблике опубликовали фото блогера возле ИК-5, а также запустили стрим со встречи с товарищами и поклонниками. В ходе беседы Андрей Пыж рассказал, какие сейчас у него планы.

«Надо с электроникой разобраться. С аккаунтами разобраться, интерфейс там, понятное дело, поменяли. Я понимаю, что там все интуитивно, все хорошо. Потом сгонять в Москву — забрать часть электроники, потом в Минск сгонять — [решить вопрос] с тачкой. Ну и потом поедем куда-нибудь, сгоняем. А дальше видно будет», — отметил блогер.

Напомним, Андрей Пыж снимал заброшенные объекты и выкладывал ролики на YouTube. Следствие считало, что он перевез флешку с данными о транспортной системе России на Украину и передал неизвестному лицу. В октябре 2021 года блогер был осужден на 5 лет за распространение гостайны. Он отбывал наказание в ИК общего режима. Некоторые подробности дела ранее «Фонтанке» рассказывал его бывший адвокат Алексей Хальзов.

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Комментарии
5
Майор Пронин
45 минут
Может лучше ему на работу куда-то устроиться, чем фигнёй заниматься? Наверняка, пока сидел, освоил какую-нибудь специальность.
111111111111118
2 часа
Пыж обычно вылетает после пули... но недалеко.
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