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Петербургского блогера Пыжа приговорили за незаконный сбор тайной информации о московском метро

Блогер Андрей Пыж приговорен к реальному сроку лишения свободы

Мосгорсуд приговорил блогера из Петербурга Андрея Пыжа к пяти годам колонии общего режима. У него не было доступа к гостайне, но он ее узнал и увез за границу. О решении суда 29 октября сообщает прокуратура Москвы.

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«В суде установлено, что Пыж являлся участником так называемого «диггерского» сообщества и не имел допуска к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну», — сообщает гособвинение.

И тем не менее Пыж эту информацию незаконно собрал и перевез ее на съемных носителях за пределы России. Сообщалось, что диггер передал данные о московском метро.

Задержали его в августе прошлого года после возвращения из Белоруссии. В изоляторе он сидит больше года, где день идет за полтора.

На канал блогера было подписано около 800 тысяч человек. Его адвокат утверждал, что Пыж не знал, какого рода информация на флешках в его квартире.

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Комментарии (9)

Spb
по краю ходил, конечно. И метро и урановые штольни и военные объекты. Но не думаю чтобы он вот так ради наживы кому-то продавал секреты московского метро.
FontankaReader
МШ всегда ходил по краю, причем 100% это осознавая. Арест был вопросом времени.
52525252
А кто это шиш?
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