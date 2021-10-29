Петербургского блогера Пыжа приговорили за незаконный сбор тайной информации о московском метро

«В суде установлено, что Пыж являлся участником так называемого «диггерского» сообщества и не имел допуска к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну», — сообщает гособвинение.
И тем не менее Пыж эту информацию незаконно собрал и перевез ее на съемных носителях за пределы России. Сообщалось, что диггер передал данные о московском метро.
Задержали его в августе прошлого года после возвращения из Белоруссии. В изоляторе он сидит больше года, где день идет за полтора.
На канал блогера было подписано около 800 тысяч человек. Его адвокат утверждал, что Пыж не знал, какого рода информация на флешках в его квартире.