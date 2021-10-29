Петербургского блогера Пыжа приговорили за незаконный сбор тайной информации о московском метро

«В суде установлено, что Пыж являлся участником так называемого «диггерского» сообщества и не имел допуска к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну», — сообщает гособвинение.



И тем не менее Пыж эту информацию незаконно собрал и перевез ее на съемных носителях за пределы России. Сообщалось, что диггер передал данные о московском метро.



Задержали его в августе прошлого года после возвращения из Белоруссии. В изоляторе он сидит больше года, где день идет за полтора.

