«Фонтанка» поговорила с бывшим адвокатом Алексеем Хальзовым, начинавшим дело блогера Андрея Пыжа об экспорте гостайны. По его словам, автор канала «Урбантуризм» находится в СИЗО «авансом», пока эксперты неторопливо изучают изъятые у него флешки и распечатки.

«ФСБ и сама не знает, что перевозил Пыж за границу». За что сидит самый известный сталкер России

Андрей Пыж Фото: скриншот с сайта YouTube

Мещанский суд Москвы 1 октября продлил арест Андрею Пыжу на два месяца, хотя сегодня, если верить его экс-защитнику, петербуржец должен был оказаться на свободе. Пыж стал заложником традиций совкового государства, уверяет Хальзов.

— Пыж заявлял, что вы обманом вынудили его дать признательные показания. После смены защитника он изменил позицию.

— Не совсем так. Смотря что понимать под признанием. Мы просто подтвердили факт перемещения через государственные границы некой информации — флешек и распечаток. Андрей и сам достоверно не знал, что у него хранится. Он жил в съемных квартирах и при выезде все, что собрал сам или присылали подписчики, забирал с собой. Признания вины во вмененном преступлении не было.



— Но статья 283.1 УК РФ прямо указывает на перемещение через границу сведений, составляющих гостайну.

— Следователи ФСБ и сами не знают, что именно Пыж возил за рубеж. Все изъятые материалы отправили на экспертизу, длится она два-три месяца. Информация делится на секретную, совсекретную и гостайну. Скажет эксперт: есть гостайна, — будет состав [преступления]. У Пыжа только одна ошибка была. Он не сделал запрос в соответствующие инстанции, какого характера попавшая к нему информация.

— Зачем тогда дело возбуждать, если ничего не известно?

— При доследственной проверке нельзя провести изъятие, можно только опросить человека. Сотрудники УФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение, вообще настаивали на возбуждении дела по статье «Шпионаж». Уверяли, что докажут. Но сейчас Пыжа обвиняют только в транспортировке сведений — без цели продажи или передачи другим лицам. Это тяжкое преступление, но за него дают и условные сроки.

— Его каналу скоро исполнится восемь лет. На него подписаны 800 тысяч человек, суммарное количество просмотров — почти 90 миллионов. Вам известно, после какого видео или случая ФСБ начала за ним охоту?



— Нет, но очевидно, что он их не вчера заинтересовал. Попадет к ним какая-то информация, и за человеком устанавливают наблюдение. Повторю, никто еще не знает, правомерно его задержали и дело возбудили или нет. Проблема в том, что у нас совковое государство. Все, что в мире давным-давно рассекречено, у нас до сих пор засекречено. Напротив моего офиса на Таганке стоял бункер. Был защищен тайной аж, если мне не изменяет память, до 2016 года. Сейчас там ресторан. У нас очень тяжелая процедура рассекречивания объектов.

— Следствие постоянно напирает на связь Пыжа с Украиной.

— У него второе гражданство не по рождению. Украинский паспорт он сделал пару лет назад для упрощенного выезда в Европу. Часто ездил по очень интересным местам. Жизнь у Андрея тоже очень интересная.

— Зачем его держат в СИЗО без подтвержденного обвинения?

— В начале августа избрать домашний арест ему не могли, так как в Москве у Пыжа была только девушка. Жилье — комнаты — только в Петербурге и Киеве. Он знал, что его поместят в СИЗО. На продление меры пресечения, договорились мы с ФСБ, я предоставлю Андрею свою квартиру, и в начале октября он выходит.



— Но этого не случилось, ему продлили стражу.

— Меня в этом деле уже нет, хотя официального уведомления об отказе от услуг я не получал.

— Вы настаиваете, что не склоняли Пыжа к даче признательных показаний?

— Не было никакого давления. Следствию вообще было проще, чтобы он по 51-й статье отказался от дачи. Мы просто подтвердили факт перевозки информации. Наручников при допросах тоже не было. После вступления в дело второго адвоката все повернулось. Появилась информация, что Пыжу угрожали. Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

