Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

сев.

 771мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Пробка на Большеохтинском
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Новое в ЕГЭ-2025
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия По делу главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова арестовали недвижимость на 50 млн рублей

По делу главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова арестовали недвижимость на 50 млн рублей

881
3 комментария

В Москве суд наложил арест на недвижимость бизнесмена из Краснодара Льва Мартиросяна, которого обвиняют в даче взятки в виде земельного участка и дома экс-начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает 30 сентября ТАСС.

Речь идет о жилом доме стоимостью более 27,3 млн рублей, двух квартирах общей стоимостью 10,2 млн рублей, земельном участке стоимостью более 7,5 млн рублей, а также автомобиле BMW X5. Все арестованное имущество Мартиросяна на общую сумму более 50 млн рублей находится в Краснодаре.

По данным издания, арест на имущество бизнесмена наложен для исполнения обвинительного приговора по гражданскому иску и различных взысканий.

Напомним, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован 235-м гарнизонным военным судом. Позже его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. При обысках в его доме обнаружили и изъяли 100 млн рублей — в рублях и валюте. При этом, судя по биографии Кузнецова, предпринимательской деятельностью он не занимался. Недавно суд арестовал имущество его дочери.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
iigaza
9 минут
Терзают смутные подозрения, что брать можно все МО.
111111111111118
16 минут
Мда-с... Стройбаты генеральских дач - детские шалости.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Новости компаний
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25