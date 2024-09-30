По делу главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова арестовали недвижимость на 50 млн рублей

В Москве суд наложил арест на недвижимость бизнесмена из Краснодара Льва Мартиросяна, которого обвиняют в даче взятки в виде земельного участка и дома экс-начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает 30 сентября ТАСС.



Речь идет о жилом доме стоимостью более 27,3 млн рублей, двух квартирах общей стоимостью 10,2 млн рублей, земельном участке стоимостью более 7,5 млн рублей, а также автомобиле BMW X5. Все арестованное имущество Мартиросяна на общую сумму более 50 млн рублей находится в Краснодаре.



По данным издания, арест на имущество бизнесмена наложен для исполнения обвинительного приговора по гражданскому иску и различных взысканий.



Напомним, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован 235-м гарнизонным военным судом. Позже его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. При обысках в его доме обнаружили и изъяли 100 млн рублей — в рублях и валюте. При этом, судя по биографии Кузнецова, предпринимательской деятельностью он не занимался. Недавно суд арестовал имущество его дочери.