Суд арестовал имущество дочери главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова

В Москве прошло заседание 235-го гарнизонного военного суда над начальником главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым, обвиняемого в получении взятки. В ходе слушания защита подала жалобу на неуведомление Кузнецова о том, что следствие получило данные о доходах его семьи, пишет 4 сентября ТАСС.

По словам Кузнецова, из-за того, что следствие получило данные о семье без его ведома, было арестовано имущество его дочери. Речь идет о стометровой квартире в столичном жилом комплексе недалеко от Рублевского шоссе.

Однако суд не удовлетворил жалобу генерала. «Жалобу адвокатов на действия, бездействия следственных органов... оставить без удовлетворения», — сказал на заседании судья Андрей Толкаченко. Главного кадровика Минобороны арестовали в мае этого года. Его обвиняют в получении 30 миллионов 500 тысяч рублей взятки. В ходе обысков дома у Кузнецова были обнаружены и изъяты 100 миллионов рублей — в рублях и валюте.

По данным следствия, генерал в апреле 2020 года якобы вступил в сговор с краснодарским предпринимателем Левой Мартиросяном, занимающимся гостиничным бизнесом. В 2021–2023 годах между ИП «Мартиросян Л. А.» и Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ), которое координировал Кузнецов, были заключены госконтракты и договоры на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372 миллиона 300 тысяч рублей. В период 2020–2022 годов бизнесмен приобрел участок земли в Краснодаре за 7 миллионов 510 тысяч рублей и построил на нем дом площадью 1 125 квадратных метров и стоимостью 22 миллиона 993 тысячи 160 рублей. Недвижимость и земля были оформлены на жену генерала.