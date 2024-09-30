В Ингушетии задержаны подозреваемые в подготовке диверсий на энергообъектах

В Ингушетии сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий на региональные энергообъекты, а также нападение на правоохранителей. Подробности 30 сентября сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

В городах Магас и Назрань были задержаны восемь человек, которые, по данным ФСБ, готовили теракты на объекты энергетической инфраструктуры. Помимо этого, они планировали напасть на правоохранителей. В момент задержания один из мужчин получил смертельные ранения, так как оказывал вооруженное сопротивление. Остальные семеро задержаны. У них дома прошли обыски.



«Обнаружены: самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомет, 5 автоматов, 9 пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше 8,5 тыс. патронов различного калибра», — уточнили в ЦОС ФСБ России.



Помимо этого, найдены электронные носители, по которым задержанные получали информацию о том, как проводить диверсии и собирать взрывные устройства.



Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям, связанным с приготовлением к диверсии, незаконным оборотом оружия, а также с незаконным изготовлением взрывных устройств.

