В Петербурге мальчик едва не остался без пальца, изучая походный нож в магазине

Пятилетний мальчик случайно повредил указательный палец в магазине спорттоваров в «Сити Молле» на Коломяжском проспекте. Зашивать пришлось хирургам Педиатрического университета.

Отец рассказал правоохранителям, что во время осмотра ножей мальчик попытался вытащить один из них из ножен и случайно поранил руку. Ребенку была оказана медицинская помощь, он был доставлен в Педиатрический университет с диагнозом «резаная рана второго пальца левой кисти». В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В пресс-службе медучреждения подтвердили, что ребенок повредил сухожилие на указательном пальце. Там отметили, что мальчику в итоге потребовалась операция.