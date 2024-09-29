Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

ясная погода, сильный дождь

ощущается как +8

3 м/c,

зап.

 760мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Электронный «Подорожник»
Новое в ЕГЭ-2025
Очередь на границе с Эстонией
«Зенит» проиграл «Краснодару»
Убит лидер «Хезболлы»
Эта рыба одурела?
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В Петербурге мальчик едва не остался без пальца, изучая походный нож в магазине

В Петербурге мальчик едва не остался без пальца, изучая походный нож в магазине

1 294
3 комментария

Пятилетний мальчик случайно повредил указательный палец в магазине спорттоваров в «Сити Молле» на Коломяжском проспекте. Зашивать пришлось хирургам Педиатрического университета.

Отец рассказал правоохранителям, что во время осмотра ножей мальчик попытался вытащить один из них из ножен и случайно поранил руку. Ребенку была оказана медицинская помощь, он был доставлен в Педиатрический университет с диагнозом «резаная рана второго пальца левой кисти». В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В пресс-службе медучреждения подтвердили, что ребенок повредил сухожилие на указательном пальце. Там отметили, что мальчику в итоге потребовалась операция.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Slava_Rossii2
1 час
А зачем отец дал ребёнку нож? Пусть теперь несёт ответственность.
Панкихой
54 минуты
— Как же я без указательного пальца, дядь Вить, жениться-то буду? — Чё ты с женой указательным пальцем делать будешь? — Ну, я точно не знаю, я человек ещё молодой…
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Новости компаний
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25