Подросток травмировал голову на соревнованиях по дзюдо в Петербурге

Неудачное падение на вчерашних соревнованиях по дзюдо в петербургской «Сибур арене» обернулось госпитализацией для 17-летнего участника, об этом 29 сентября стало известно «Фонтанке».

Парня привезли в Филатовскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его состояние медики оценили как тяжелое.

По данным региональной спортивной федерации дзюдо Петербурга, в 28-29 сентября в арене на Футбольной аллее, 8 проходит турнир по дзюдо в рамках фестиваля единоборств имени В.А. Соловьева.