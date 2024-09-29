Подросток травмировал голову на соревнованиях по дзюдо в Петербурге

Неудачное падение на вчерашних соревнованиях по дзюдо в петербургской «Сибур арене» обернулось госпитализацией для 17-летнего участника, об этом 29 сентября стало известно «Фонтанке».
Парня привезли в Филатовскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его состояние медики оценили как тяжелое.
По данным региональной спортивной федерации дзюдо Петербурга, в 28-29 сентября в арене на Футбольной аллее, 8 проходит турнир по дзюдо в рамках фестиваля единоборств имени В.А. Соловьева.
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