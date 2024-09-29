Над регионами России за ночь сбили 125 беспилотников

Более 120 украинских беспилотников атаковали российские регионы в ночь на 29 сентября. Подробности сообщает министерство обороны РФ.



Самое большое число беспилотников — 67 — были перехвачены и унитожены над территорией Волгоградской области. Над территорией Белгородской области уничтожили 17 беспилотников. Над Воронежской областью также сбили 17 беспилотников, над территорией Ростовской — 18. По одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края. Над акваторией Азовского моря уничтожили три БПЛА.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев писал, что «несколько подавленных и сбитых БПЛА упало в Воронеже и пригородах». По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но не без повреждений: на Московском проспекте падающий дрон, по его сведениям, попал в жилой комплекс, и «произошло возгорание».



Об уничтожении четырех беспилотников ВСУ в Азовском районе, сообщал этой ночью и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о подавлени беспилотника при попытке атаки на гражданский объект: дрон при падении врезался в дерево и взорвался, а от взрывной волны у стоящего вблизи дома выбило окна и двери. Пострадавших в обоих случаях нет.



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также прокомментировал ситуацию с атакой дронов на свой регион. По его словам, БПЛА были перехвачены и нейтрализованы силами ПВО Министерства обороны России, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет.

