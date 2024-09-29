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Происшествия Над регионами России за ночь сбили 125 беспилотников

Над регионами России за ночь сбили 125 беспилотников

4 578
13 комментариев

Более 120 украинских беспилотников атаковали российские регионы в ночь на 29 сентября. Подробности сообщает министерство обороны РФ.

Самое большое число беспилотников — 67 — были перехвачены и унитожены над территорией Волгоградской области. Над территорией Белгородской области уничтожили 17 беспилотников. Над Воронежской областью также сбили 17 беспилотников, над территорией Ростовской — 18. По одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края. Над акваторией Азовского моря уничтожили три БПЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев писал, что «несколько подавленных и сбитых БПЛА упало в Воронеже и пригородах». По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но не без повреждений: на Московском проспекте падающий дрон, по его сведениям, попал в жилой комплекс, и «произошло возгорание».

Об уничтожении четырех беспилотников ВСУ в Азовском районе, сообщал этой ночью и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о подавлени беспилотника при попытке атаки на гражданский объект: дрон при падении врезался в дерево и взорвался, а от взрывной волны у стоящего вблизи дома выбило окна и двери. Пострадавших в обоих случаях нет.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также прокомментировал ситуацию с атакой дронов на свой регион. По его словам, БПЛА были перехвачены и нейтрализованы силами ПВО Министерства обороны России, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет.

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Комментарии
14
Kit.
1 час
А в Котлубани Волгоградской области что горит?
279375602
1 час
Так а с обломками что?
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