Голая девушка убегала от полиции по улице Марата

С наступлением осенних холодов голые люди в Петербурге снова стали экзотикой, мимо которой просто невозможно пройти. Так и полиция Центрального района не сумела проигнорировать появление обнаженной девушки на улице Марата.



Читательница «Фонтанки» 28 сентября поделилась кадрами, на которых незнакомка ускользает от двух полицейских. Увидев, что ее «такси» с мигалками уже прибыло, девушка остановилась и сдалась. Что было дальше с фанаткой экстремального закаливания — неизвестно. Вероятно, ее увезли в отдел и отогрели, параллельно составляя административный протокол.

