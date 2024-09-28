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    Голая девушка убегала от полиции по улице Марата

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    С наступлением осенних холодов голые люди в Петербурге снова стали экзотикой, мимо которой просто невозможно пройти. Так и полиция Центрального района не сумела проигнорировать появление обнаженной девушки на улице Марата.

    Читательница «Фонтанки» 28 сентября поделилась кадрами, на которых незнакомка ускользает от двух полицейских. Увидев, что ее «такси» с мигалками уже прибыло, девушка остановилась и сдалась. Что было дальше с фанаткой экстремального закаливания — неизвестно. Вероятно, ее увезли в отдел и отогрели, параллельно составляя административный протокол.

    читатель «Фонтанки»

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