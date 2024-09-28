Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+14°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +13

2 м/c,

южн.

 748мм 89%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Куда пойти на выходных
Будущее широтной магистрали
Промышленный Петербург
Мусор сдвинулся с места
Что не так с борщом
Скандал в вайнахской семье
Как содержать собак
Развод Шамана
Дальневосточная развязка
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Подозреваемые в групповом изнасиловании иностранки в Петербурге задержаны. Но не все

Подозреваемые в групповом изнасиловании иностранки в Петербурге задержаны. Но не все

952
4 комментария

Полиция задержала двух иностранцев, подозреваемых в групповом изнасиловании землячки в Калининском районе. Об этом 28 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что 39-летнюю гражданку Узбекистана изнасиловали трое в квартире у «Академической». Заманил женщину знакомый, потерпевшая не подозревала, что на их свидание придут еще двое мужчин. Секс, по словам жертвы, они снимали на камеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция установила, что в надругательстве участвовали трое граждан Узбекистана 30, 35 и 36 лет.

«27 сентября у дома 13 на проспекте Непокоренных оперативники петербургского угрозыска совместно с коллегами из УМВД РФ по Калининскому району задержали двоих. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Приняты меры к розыску третьего», — сообщили в главке.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Antuan Rokanten
11 минут
Оперативно сработали. Молодцы.
AndrewBarsik
5 минут
Хоть кто-то из тех мигрантов, кого задерживают за преступления, работает на стройке? Уверен, что нет. Никакой системы контроля за тем, чем они занимаются, не существует. Если он приехал в Россию, чтобы работать, и пограничники его пропустили, то государство обязано убедиться, что он действительно работает, а не бесчинствует. Вплоть до выхода на декларированное место работы. Вот немецкого пастора "пасли" все службы - где живёт, с кем общается, чем дышит, а до убийц, разбойников и насильников "органам" вообще похоже нет дела.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Новости компаний
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Новости компаний
В ноябре в Петербурге пройдёт первый хакатон для самозанятых
26 сентября, 15:31
ТОП 5
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19