Подозреваемые в групповом изнасиловании иностранки в Петербурге задержаны. Но не все

Полиция задержала двух иностранцев, подозреваемых в групповом изнасиловании землячки в Калининском районе. Об этом 28 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что 39-летнюю гражданку Узбекистана изнасиловали трое в квартире у «Академической». Заманил женщину знакомый, потерпевшая не подозревала, что на их свидание придут еще двое мужчин. Секс, по словам жертвы, они снимали на камеру.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция установила, что в надругательстве участвовали трое граждан Узбекистана 30, 35 и 36 лет.
«27 сентября у дома 13 на проспекте Непокоренных оперативники петербургского угрозыска совместно с коллегами из УМВД РФ по Калининскому району задержали двоих. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Приняты меры к розыску третьего», — сообщили в главке.
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