Подозреваемые в групповом изнасиловании иностранки в Петербурге задержаны. Но не все

Полиция задержала двух иностранцев, подозреваемых в групповом изнасиловании землячки в Калининском районе. Об этом 28 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что 39-летнюю гражданку Узбекистана изнасиловали трое в квартире у «Академической». Заманил женщину знакомый, потерпевшая не подозревала, что на их свидание придут еще двое мужчин. Секс, по словам жертвы, они снимали на камеру.



Источник: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция установила, что в надругательстве участвовали трое граждан Узбекистана 30, 35 и 36 лет.



«27 сентября у дома 13 на проспекте Непокоренных оперативники петербургского угрозыска совместно с коллегами из УМВД РФ по Калининскому району задержали двоих. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Приняты меры к розыску третьего», — сообщили в главке.

