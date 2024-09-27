«Обязанность президента». Лукашенко продолжит практику помилования экстремистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что продолжит деятельность по помилованию осужденных, в том числе и за преступления экстремистской направленности. Об этом в пятницу, 27 сентября, глава государства заявил на встрече со студентами, передает агентство БелТА.

«Продолжать я буду. Потому что это моя работа, это конституционная обязанность президента — помиловать человека. Поэтому надо выполнять свои обязанности. Поэтому мы будем продолжать», — сказал Лукашенко о недавних указах о помиловании осужденных по экстремистским статьям.

Белорусский лидер надеется, что осужденные, вышедшие на свободу, раскаялись и не станут в будущем преступать закон. Лукашенко допустил, что кто-то все же может нарушить свои обязательства, но добавил, что людям надо всегда давать шанс.

