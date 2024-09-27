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Политика «Обязанность президента». Лукашенко продолжит практику помилования экстремистов

«Обязанность президента». Лукашенко продолжит практику помилования экстремистов

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6 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что продолжит деятельность по помилованию осужденных, в том числе и за преступления экстремистской направленности. Об этом в пятницу, 27 сентября, глава государства заявил на встрече со студентами, передает агентство БелТА.

«Продолжать я буду. Потому что это моя работа, это конституционная обязанность президента — помиловать человека. Поэтому надо выполнять свои обязанности. Поэтому мы будем продолжать», — сказал Лукашенко о недавних указах о помиловании осужденных по экстремистским статьям.

Белорусский лидер надеется, что осужденные, вышедшие на свободу, раскаялись и не станут в будущем преступать закон. Лукашенко допустил, что кто-то все же может нарушить свои обязательства, но добавил, что людям надо всегда давать шанс.

В середине сентября Александр Лукашенко помиловал 37 человек, осужденных за экстремизм. До этого 16 августа президент Белоруссии помиловал 30 осужденных за преступления «протестной направленности» — в том числе «14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть лица пенсионного возраста».

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Комментарии
6
282437267
1 час
угу. в обмен на что только не уточнил. по утекшим сведениям - на запчасти для самолетов
гастарбайтер
44 минуты
Любопытная, кстати, практика... Обычно он так торгуется перед переговорами с ЕС... А иногда даже "милует" кандидатов в президенты, причем без прошения о помиловании, что вообще-то незаконно... Хотя и арестовывать их незаконно... Особенно до объявления результатов выборов... Вот только переговоры, насколько я знаю, не светят... Может в тюрьмах "нет местов"?
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