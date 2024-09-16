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Общество «Очередной жест гуманизма». Лукашенко помиловал 37 человек, осужденных за экстремизм

«Очередной жест гуманизма». Лукашенко помиловал 37 человек, осужденных за экстремизм

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11 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании нескольких десятков осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает БелТА.

В преддверии Дня народного единства президент Белоруссии помиловал 37 человек, осужденных за экстремизм. Среди них оказались шесть женщин, люди с хроническими заболеваниями, инвалиды, а также пенсионеры.

Подчеркивается, что все помилованные признали свою вину в содеянном и просили дать им возможность вернуться к законопослушному образу жизни. Прошения заключенных были тщательно рассмотрены комиссией под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.

«Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся», — пишет близкий к администрации президента канал «Пул Первого».

Указ о помиловании был подписан 16 сентября.

Ранее 16 августа Лукашенко своим указом помиловал 30 осужденных за преступления «протестной направленности» — в том числе «14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть лица пенсионного возраста».

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Комментарии
11
ДЕД
16 сентября 2024, 16:23
Хитрый Батька шото узнав...
Митя Антонов
16 сентября 2024, 16:41
Как сделать человеку хорошо? Сперва сделать очень плохо, а потом вернуть то, что было. Теперь это называют гуманизмом.
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