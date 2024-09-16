«Очередной жест гуманизма». Лукашенко помиловал 37 человек, осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании нескольких десятков осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает БелТА.



В преддверии Дня народного единства президент Белоруссии помиловал 37 человек, осужденных за экстремизм. Среди них оказались шесть женщин, люди с хроническими заболеваниями, инвалиды, а также пенсионеры.

Подчеркивается, что все помилованные признали свою вину в содеянном и просили дать им возможность вернуться к законопослушному образу жизни. Прошения заключенных были тщательно рассмотрены комиссией под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.

«Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся», — пишет близкий к администрации президента канал «Пул Первого».

Указ о помиловании был подписан 16 сентября.

Ранее 16 августа Лукашенко своим указом помиловал 30 осужденных за преступления «протестной направленности» — в том числе «14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть лица пенсионного возраста».