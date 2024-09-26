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    В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о запрете продажи зажигалок и баллончиков для их заправки детям

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    В Госдуме в первом чтении 26 сентября приняли законопроект, запрещающий продажу зажигалок и баллончиков для их заправки несовершеннолетним на федеральном уровне. Такая мера направлена на борьбу со сниффингом среди детей, объясняется в пояснительной записке к инициативе, опубликованной на информационном ресурсе нижней палаты парламента.


    «К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения. Наша задача — защитить их от этой угрозы», — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

    В пояснительной записке говорится, что из 844 пострадавших 817 детей погибли от отравления газосодержащей продукцией с 2016-го по 2023 год.

    Отмечается, что поправки хотят внести в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статью 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Авторами инициативы стали депутат Ирина Яровая, Анна Кузнецова, Татьяна Буцкая, Владислав Даванков.

    Правительство РФ ранее подготовило положительный проект отзыва на этот законопроект.

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