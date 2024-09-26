В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о запрете продажи зажигалок и баллончиков для их заправки детям

В Госдуме в первом чтении 26 сентября приняли законопроект, запрещающий продажу зажигалок и баллончиков для их заправки несовершеннолетним на федеральном уровне. Такая мера направлена на борьбу со сниффингом среди детей, объясняется в пояснительной записке к инициативе, опубликованной на информационном ресурсе нижней палаты парламента.





«К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения. Наша задача — защитить их от этой угрозы», — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.



В пояснительной записке говорится, что из 844 пострадавших 817 детей погибли от отравления газосодержащей продукцией с 2016-го по 2023 год.



Отмечается, что поправки хотят внести в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статью 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Авторами инициативы стали депутат Ирина Яровая, Анна Кузнецова, Татьяна Буцкая, Владислав Даванков.



Правительство РФ ранее подготовило положительный проект отзыва на этот законопроект.

