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    Алексей Горшенев отметит 20-летний юбилей своих альбомов специальным концертом

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    3 октября в клубе А2 пройдет концерт Алексея Горшенева, посвященный 20-летию альбомов его группы «Кукрыниксы» — «Столкновения» и «Фаворита Солнца». 12+

    Фото: vk.com/kukryniksy
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    Помимо юбилея пластинок, эта дата совпала с днями рождения самого Горшенева и его соратника по «Кукрыниксам» Дмитрия Гусева. Второй присоединится к большом празднику в качестве специального гостя. В программу выступления войдут свежие аранжировки песен с этих двух лонгплеев и ключевые хиты музыкантов.

    «Столкновение» — третий альбом «Кукрыниксов». Он был записан на студии «ДДТ» и стал точкой, с которой многие слушатели начинают знакомство с коллективом. Работа «Фаворит Солнца» же была выпущена полгода спустя. Именно в ней впервые проступил интерес Алексея Горшенева к поэзии Сергея Есенина. Музыкальные критики сравнивали звучание «Кукрыниксов» в «Фаворите Солнца» с Rammstein, а многие композиции вошли в топ-100 самых известных записей группы.

    Женя Авербах

    Фото: vk.com/kukryniksy

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