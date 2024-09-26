ФСБ задержала шестерых россиян, подозреваемых в причастности к терактам на объектах связи. Среди них — трое подростков

Сотрудники ФСБ задержали шестерых россиян, включая троих подростков, причастных к поджогам на железной дороге и объектах связи по заданиям украинских спецслужб. За каждое выполненное задание им обещали заплатить. Об этом 26 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Подозреваемые, включая несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет, были задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. Теперь они проходят по уголовной статье о теракте. Также в их действиях может быть усмотрена статья о госизмене.



Во время допросов подозреваемые сознались в содеянном. С их слов, кураторы должны были выплатить им от 10 до 15 тысяч рублей за выполненное задание.



Ранее «Фонтанка» писала о задержании четверых россиян после поджога релейных шкафов на Московской железной дороге. Подозреваемых нашли в Подмосковье. Им также пообещали заплатить кураторы из мессенджера.

