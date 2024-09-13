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Происшествия На Московской железной дороге подожгли релейные шкафы. Задержаны четверо подозреваемых

На Московской железной дороге подожгли релейные шкафы. Задержаны четверо подозреваемых

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6 комментариев

В Подмосковье силовики задержали четверых мужчин в возрасте от 20 до 21 года. Их подозревают в поджоге релейных шкафов на Московской железной дороге, сообщает 13 сентября УТ МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в районе станции Храпуново Горьковского направления МЖД — на 45-м км перегона Электроугли-Храпуново. Полицейским сообщили, что там горят два релейных шкафа и один батарейный. Вскоре подозреваемых в поджоге нашли и задержали. Оказалось, что живут они в Подмосковье.


Один из задержанных рассказал, что в мессенджере Telegram получил предложение за деньги поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге.

«По полученной от кураторов инструкции он предложил троим своим знакомым подзаработать», — отметили в полиции.

Ночью мужчины, взяв с собой зажигательную смесь, подъехали на машине к участку ж/д путей, о котором говорил куратор, и совершили поджог. Они записали видео и отправили его заказчику. После этого им перечислили 34 тысячи рублей.

Теперь задержанные проходят по уголовной статье о теракте. Их взяли под стражу.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что ночью 11 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе сожгли вертолет. Под подозрение попали школьники.

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Железная дорога Поджог Релейные шкафы Задержаны подозреваемые Подмосковье
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Комментарии
6
гастарбайтер
13 сентября 2024, 15:15
Люди готовы за 30т рублей(!) рисковать сесть на 20 лет? Россия - удивительная страна...
VKuser174198221
13 сентября 2024, 15:10
Ну почему в России так много дураков?
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