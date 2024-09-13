На Московской железной дороге подожгли релейные шкафы. Задержаны четверо подозреваемых

В Подмосковье силовики задержали четверых мужчин в возрасте от 20 до 21 года. Их подозревают в поджоге релейных шкафов на Московской железной дороге, сообщает 13 сентября УТ МВД России по ЦФО. Инцидент произошел в районе станции Храпуново Горьковского направления МЖД — на 45-м км перегона Электроугли-Храпуново. Полицейским сообщили, что там горят два релейных шкафа и один батарейный. Вскоре подозреваемых в поджоге нашли и задержали. Оказалось, что живут они в Подмосковье.



Один из задержанных рассказал, что в мессенджере Telegram получил предложение за деньги поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге.



«По полученной от кураторов инструкции он предложил троим своим знакомым подзаработать», — отметили в полиции.



Ночью мужчины, взяв с собой зажигательную смесь, подъехали на машине к участку ж/д путей, о котором говорил куратор, и совершили поджог. Они записали видео и отправили его заказчику. После этого им перечислили 34 тысячи рублей.



Теперь задержанные проходят по уголовной статье о теракте. Их взяли под стражу.



Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что ночью 11 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе сожгли вертолет. Под подозрение попали школьники.

