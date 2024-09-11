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    Прокуратура начала проверку из-за поджога вертолета в ЯНАО. Подозреваемые — школьники

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    Ночью в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сожгли вертолет. Прокуратура начала проверку инцидента, сообщает 11 сентября ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.


    Издание пишет, что сгоревший вертолет принадлежал компании Utair. Нанесенный ущерб оценивается в пределах 300 миллионов рублей.

    В департаменте здравоохранения ЯНАО отметили, что подозреваемые в поджоге — школьники, которые сами получили ожоги лица и рук. Сейчас они под наблюдением медиков. Состояние подростков оценивается как удовлетворительное.

    По данным телеграм-каналов, школьники якобы действовали по указанию неизвестных, писавших им в мессенджере. За поджог вертолета Ми-8, который находился в аэропорту Ноябрьска, им обещали 5 миллионов рублей.

    Напомним, в апреле «Фонтанка» писала о том, что в Самарской области двое подростков были задержаны за попытку поджога вертолета Ми-8 на территории аэродрома Кряж.

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    НоябрьскЯНАОШкольникиПоджогВертолет
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