Прокуратура начала проверку из-за поджога вертолета в ЯНАО. Подозреваемые — школьники

Ночью в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сожгли вертолет. Прокуратура начала проверку инцидента, сообщает 11 сентября ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.



Издание пишет, что сгоревший вертолет принадлежал компании Utair. Нанесенный ущерб оценивается в пределах 300 миллионов рублей.



В департаменте здравоохранения ЯНАО отметили, что подозреваемые в поджоге — школьники, которые сами получили ожоги лица и рук. Сейчас они под наблюдением медиков. Состояние подростков оценивается как удовлетворительное.



По данным телеграм-каналов, школьники якобы действовали по указанию неизвестных, писавших им в мессенджере. За поджог вертолета Ми-8, который находился в аэропорту Ноябрьска, им обещали 5 миллионов рублей.



Напомним, в апреле «Фонтанка» писала о том, что в Самарской области двое подростков были задержаны за попытку поджога вертолета Ми-8 на территории аэродрома Кряж.

