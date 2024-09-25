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Город КГИОП согласовал проект терминала ВСМ в Петербурге

КГИОП согласовал проект терминала ВСМ в Петербурге

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4 комментария

Комитет по охране памятников согласовал эскизный проект терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали и необходимой для него инфраструктуры. Информация об этом 25 сентября появилась на сайте КГИОП.

«Проектом предусматривается: строительство терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (далее — ВСЖМ -1) с максимальной высотной отметкой от уровня земли +22,500 метров, а также с устройством привокзальной площади и улично-дорожной сети; строительство парковки с максимальной высотной отметкой от уровня земли +27,900 метров», — указано в заключении. Отмечается, что работы соответствуют требованиям режима охранной зоны.

Ранее в Петербурге начали планировать тоннель у Московского вокзала, который должен стать частью инфраструктуры для ВСМ, а также привокзальную площадь.

ВСМ свяжет Петербург и Москву, планируется, что время в пути составит 2 часа 15 минут. Ранее РЖД показывало, как изнутри будут выглядеть вагоны поезда для высокоскоростной магистрали.

«Фонтанка» показывала, как будет выглядеть сам терминал, и подробно рассказывала об организации транспортного движения в этой локации.

Предполагалось, что билет на поезд будет стоить около 10 тысяч рублей, однако замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев заявил, что на момент запуска в 2028 году поездка обойдется в 8,9 тысячи рублей.

В сентябре стало известно, какие участки необходимо изъять для строительства магистрали: в список попали 11 объектов недвижимости и 8 земельных участков.

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Комментарии
4
Лёxа Петров
2 часа
"лавры" БАМа, как абсолютно убыточного и ненужного проекта, покоя не дают
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