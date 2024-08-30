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    В Петербурге начали расчерчивать тоннель у Московского вокзала

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    В Петербурге начинается работа по планировке тоннеля для терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в створе Товарного переулка у Московского вокзала. Это следует из распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре, опубликованного на сайте Смольного.

    Фото: КГА
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    Для подготовки документации по проекту планировки (ППТ) установили срок — до 21 февраля 2026 года. Линейный объект носит название «улица Черняховского от Кременчугской улицы до Транспортного переулка, тоннель через железнодорожные пути Московского направления в створе Товарного переулка и улицы Черняховского».

    Все заинтересованные могут подавать свои предложения и замечания к ППТ до 21 ноября 2024 года.

    Участок улицы Черняховского будет иметь длину 700 метров, от 4 до 6 полос движения и тротуары. Тоннель будет иметь аналогичное количество полос, длину — 170 метров. ППТ будет разработан за счет городского бюджета.

    «Фонтанка» подробно рассказывала про тоннель под ж\д путями, который рассматривался как решение в комплексе инфраструктуры для ВСМ и ее терминала у Московского вокзала.

    Как будет выглядеть сам терминал ВСМ, можно посмотреть здесь.

    Фото: КГА

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