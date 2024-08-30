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Общество РЖД показало, каким будет поезд для ВСМ

РЖД показало, каким будет поезд для ВСМ

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21 комментарий

ОАО «РЖД» показало макет поезда, который будет курсировать по ВСМ Москва — Санкт-Петербург, об этом сообщил официальный телеграм-канал компании 30 августа. Побывать в вагоне все желающие могут на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», открывшейся в столице.

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Как отмечается, в создании подвижного состава для ВСМ задействован потенциал более 100 российских предприятий.

Планируется, что конструкторская документация вагонов будет утверждена в первом квартале 2026 года. После этого начнется изготовление и сборка первого образца.

«Фонтанка» показывала, каким будет терминал ВСМ в Петербурге, и рассказывала, как будет устроен терминал.

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Комментарии
21
279375602
30 августа 2024, 17:44
"конструкторская документация вагонов будет утверждена в первом квартале 2026 года" - с учетом отсутствия реальных разработок, приближенных по характеристикам к целевым параметрам, такой срок разработки КД просто откровенная ложь.
Митя Антонов
30 августа 2024, 17:42
Красивые картинки, парады, олимпиады, макеты, реконструкции я наблюдаю уже очень давно. А на деле я вижу и ощущаю совсем другое, зачастую противоположное. Что же это со мной происходит?
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