РЖД показало, каким будет поезд для ВСМ

ОАО «РЖД» показало макет поезда, который будет курсировать по ВСМ Москва — Санкт-Петербург, об этом сообщил официальный телеграм-канал компании 30 августа. Побывать в вагоне все желающие могут на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», открывшейся в столице.

Как отмечается, в создании подвижного состава для ВСМ задействован потенциал более 100 российских предприятий.

Планируется, что конструкторская документация вагонов будет утверждена в первом квартале 2026 года. После этого начнется изготовление и сборка первого образца.



«Фонтанка» показывала, каким будет терминал ВСМ в Петербурге, и рассказывала, как будет устроен терминал.

