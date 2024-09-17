Росжелдор определился, какие участки придется изъять для строительства ВСМ Москва — Петербург

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) определилось со списком участков, которые придется изъять для строительства ВСМ Москва — Петербург. По данным «Фонтанки», соответствующее распоряжение ведомства было опубликовано 30 августа.

В список попали восемь земельных участков и 11 объектов недвижимости. Среди них владелец ТРК «Галерея» «Строительная компания "Бриз"». У принадлежащих ей земель отрежут участки в 467 и 7 кв. м. Самые крупные изъятия территорий — в общей сложности на 5,6 тыс. кв. м каждый — предстоят местной организации Всероссийского общества автомобилистов МО «Балканский», а также нескольким физлицам.

С нежилыми зданиями придется расстаться крупному дистрибьютору фруктов и овощей «НАРТ», физкультурно-оздоровительному комплексу «Лиговский», а также физическим лицам, владеющим зданиями по адресу: Лиговский, 50, входящих в комплекс складов Кокоревых.

Росжелдор и ООО «ВСМ Две столицы» подписали концессионное соглашение более чем на 2 трлн рублей, заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года. Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.