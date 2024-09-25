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Общество Раскрыта стоимость билета на поезд на ВСМ Москва — Петербург. Но все может измениться

Раскрыта стоимость билета на поезд на ВСМ Москва — Петербург. Но все может измениться

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21 комментарий

Билет на российский высокоскоростной пассажирский поезд для ВСМ Москва — Петербург на момент его запуска в третьем квартале 2028 года будет стоить порядка 8,9 тыс. рублей. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, передает РИА Новости 25 сентября.

«Стоимость билета на начало движения <…> составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчетах», — сказал он.

Со слов замминистра транспорта, такие ценовые параметры ожидаются на старт движения новых поездов. Транспорт должен начать курсировать в третьем квартале 2028 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что к сентябрю специалисты завершили эскизный проект поезда. Строить составы для ВСМ будет группа «Синара» в кооперации с «Трансмашхолдингом». Первые элементы начнут выпускать в текущем году, а сборка первого образца запланирована на 2026 год. Еще через год поезд должны представить в готовом виде. До 2030 года «Синара» должна поставить 43 поезда для ВСМ. Между столицами пассажиров будут возить за 2 часа 15 минут.

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Комментарии
21
Митя Антонов
1 час
Почём шкура неубитого медведя?
гастарбайтер
1 час
Оптимисты! Я бы еще на инфляцию процентов 60-70 заложил. И на то, что запустят (если вообще запустят!) не в 2028, а скорее ближе к 2035 году... Хотя я уверен, что для хоть какого-то выполнения задачи будут уменьшать разрешённую скорость и удешевлять проект полотна, к составу снизят требования, его начинка будет на 90% китайской или вообще весь состав заменят на китайский аналог...
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