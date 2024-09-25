Раскрыта стоимость билета на поезд на ВСМ Москва — Петербург. Но все может измениться

Билет на российский высокоскоростной пассажирский поезд для ВСМ Москва — Петербург на момент его запуска в третьем квартале 2028 года будет стоить порядка 8,9 тыс. рублей. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, передает РИА Новости 25 сентября.



«Стоимость билета на начало движения <…> составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчетах», — сказал он.



Со слов замминистра транспорта, такие ценовые параметры ожидаются на старт движения новых поездов. Транспорт должен начать курсировать в третьем квартале 2028 года.

