Первый высокоскоростной поезд для ВСМ получит автопилот

Российский высокоскоростной пассажирский поезд для ВСМ Москва — Петербург планируется оснастить цифровой системой управления и автопилотом, а также микропроцессорной самодиагностикой. Об этом, как передает РИА Новости , сообщается в информации РЖД на Восточном экономическом форуме, открывшемся 3 сентября во Владивостоке.

Сейчас закончен эскизный проект поезда. Строить поезда для ВСМ будет группа «Синара» в кооперации с «Трансмашхолдингом». Первые элементы начнут выпускать в 2024 году, а сборка первого образца запланирована на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов. До 2030 года «Синара» должна поставить 43 поезда для ВСМ.

Высокоскоростные составы будут состоять из восьми (на 454 пассажирских места) или 16 вагонов плюс вагон-бистро с баром. Предусмотрено четыре класса обслуживания: один вагон первого класса с 21 местом, один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса стандарт — 135 мест, четыре вагона класса комфорт — 230 мест. Максимальная скорость поезда составит 400 км/ч, в эксплуатации — 360 км/ч.

