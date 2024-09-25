Сублимации гроздья душистые: Максим Матвеев собирает семью в третьем сезоне «Триггера»

Фото: «Кинопоиск» Поделиться Поделиться





На платформе «Кинопоиск» стартовал третий сезон сериала «Триггер» о психологе Артеме Стрелецком, практикующем провокативную терапию, которая в первом сезоне привела его за решетку по ложному обвинению в доведении пациента до суицида. Теперь в заключении находится жена героя, родившая от его впавшего в маразм отца и зарезавшая любовницу мужа (которая внезапно воскресает).



Думается, создатели «Санта-Барбары» отгрызли бы себе локти от зависти, если бы попытались уследить за буйной фантазией сценаристов первых двух сезонов «Триггера», в каждой серии радовавшего интересным клиническим случаем. Все эти случаи супермен Стрелецкий (Максим Матвеев) щелкал, как орешки, неумолимо превращаясь в «сапожника без сапог», который разводит руками чужую беду за один сеанс, но не может грамотно выстроить собственную семейную жизнь. Главным источником раздражения, то есть триггером нервной дрожи героя, на протяжении первых двух сезонов выступал его отец (Игорь Костолевский), тоже видный психолог, не одобряющий радикальных методов сына, но немедленно переспавший с его женой, как только неосторожный Артем загремел на шконку.



«Кинопоиск»

В том паноптикуме разнообразных психических отклонений и комплексов, какой обильно разворачивает перед зрителем «Триггер», лицемерный резонер, сыгранный Костолевским, вызывал наибольшую антипатию. Однако третий сезон, судя по первым двум сериям, твердо ориентирован на сострадание и гуманизм, даже к самым неприятным персонажам.



Трудно не пожалеть Стрелецкого-старшего, который с диагностированным Альцгеймером находится на попечении бывшего ассистента Артема, лохматого айтишника (Владислав Тирон), возомнившего о себе, напечатавшего визитки психотерапевта и поселившегося в просторном загородном доме Стрелецких на правах бойфренда сестры героя (Ангелина Стречина). Молодежь целенаправленно выживает Артема из дому — он вынужден кантоваться в палатке на приусадебном участке, однако твердо уверен, что у отца нет никакого Альцгеймера, а беспамятство обусловлено психосоматикой.



Не доверяя никаким специалистам, кроме себя самого, неугомонный герой подменяет папины таблетки на безобидные витаминки, видимо планируя со временем разбудить угасающее отцовское сознание одним из своих фирменных шоковых приемчиков. Параллельно Артем мотается на электричке в тюрьму на свидания к жене (Светлана Иванова), а также пытается убедить следователя (Сергей Гилев), что губастая блондинка (Виктория Маслова), за убийство которой сидит супруга, на самом деле жива.



На самом деле проблемы семьи Стрелецких, несчастливой по-своему, — наименее интересный компонент «Триггера», который захватывает калейдоскопом причудливых психологических проблем второстепенных персонажей и нестандартных случаев из личной жизни. Скажем, приходит в супермаркет абсолютно благополучная молодая супружеская пара, но когда жена посылает мужа в овощной отдел за брокколи, он тут же, улучив минутку, совокупляется в подсобке с не очень юной и не слишком красивой кассиршей, которую он, как потом выясняется, любит с 19 лет.



Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Поделиться Поделиться





В том факте, что здоровых людей нет, а есть недообследованные, и заключается секрет успеха «Триггера», весело и бесстрашно доводящего идею провокативной терапии до абсурда. Хотя создатели сериала и называют авторитетные имена своих консультантов, всерьез считать это фантастическое произведение правдивым рассказом о буднях практикующего психолога могут только совсем простодушные домохозяйки, чье представление о психологической науке составлено на основе шарлатанских интернет-курсов по осознанности и саморазвитию. Однако именно фантастическое допущение, что застарелую психологическую проблему можно решить за три часа, если искусно дернуть человека за нужный триггер, оказалось очень эффективным драматургическим приемом, особенно в первом сезоне сериала, когда сценарная фантазия еще бурлила.



Как нетрудно угадать, скриптрайтеры, ангажированные для третьего сезона, испытывали некоторые затруднения с придумыванием новых неординарных анамнезов. В первой серии к Стрелецкому не то чтобы сознательно обращается, но как-то сам собой попадает слишком брутальный футбольный фанат (Максим Стоянов), которого психолог заставляет есть сырую луковицу и не плакать — таким образом изживаются последствия неправильного воспитания, запрещающего мужику проявлять малейшую слабость. А во второй серии в палатку выездного психолога поступает задерганная блондинка (Анастасия Уколова), неспособная построить «нормальные долгосрочные отношения» и разбившая нос своему женатому хахалю в панической атаке: по заведенной в «Триггере» традиции, Стрелецкий едет повидаться с матерью пациентки, где, ко всеобщему удовольствию, и выясняются истоки проблемы.



К сожалению, несмотря на то что авторы сценария собрали в кулак весь доступный их пониманию запас околопсихологической лексики (токсичная маскулинность, эмпатия, сублимация, паттерны, аутоагрессия), того дикого вдохновения в придумывании человеческих закидонов, которым пленял первый сезон, в третьем уже не чувствуется. С одной стороны, конечно, похвально, что Артем Стрелецкий встал на путь исправления: простил и полюбил папу, старается сублимировать свои разрушительные импульсы, направив их в конструктивное русло. Из самовлюбленного эгоиста, бравирующего своей гениальностью, он превращается в сознательного члена общества и заботливого семьянина, внушающего пациентам благостные идеи: «Лучше держаться за светлые стороны, чем взращивать в себе боль, которая мешает жить полноценно». Но, с другой стороны, увы, приходится признать, что положительный и сознательный психолог, отвечающий за свои слова и действия, на экране сильно проигрывает в человеческом обаянии тому наглому и беспринципному манипулятору, каким полюбила героя Максима Матвеева целевая аудитория «Триггера».



Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»

