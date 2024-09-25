«Любовь к тебе — всенародная». Лучшие роли актера Романа Мадянова

Источник: кадр из сериала «Запасный выход»







Актер Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет — стало известно 25 сентября. Об этом сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.



«Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе — всенародная. Как же тяжело принять эту новость», — пишет Стриженова.



О смерти Мадянова также сообщила кинокомпания «Централ Партнершип».



Минувшей весной в прессе появилась информация о неизлечимой болезни актера.



Умея создавать яркие характерные образы, Мадянов играл в сериалах «Штрафбат» и «Солдаты» (в последнем он запомнился ролью «Колобка» — Виктора Колобкова), «Охота на Изюбря», в фильмах «Дети Арбата» Андрея Эшпая, «Петя по дороге в Царствие Небесное» Николая Досталя, «Есенин» Игоря Зайцева (там он играл Сергея Кирова), «12» Никиты Михалкова (за роль декана он был награжден «Золотым орлом»), «Исаев» Сергея Урсуляка, «Легенда №17» Николая Лебедева, «Левиафан» Андрея Звягинцева (там он играл мэра города — за эту роль второго плана он получил своего другого «Золотого орла»), «Подольские курсанты», «Союз спасения. Время гнева».



Также сообщалось о его участии в съемках фильма «Монохром». На киностудии «Ленфильм» «Фонтанке» подтвердили, что актер успел сняться в этой картине, и сейчас она находится на стадии пост-продакшн.



Роман Мадянов играл и на театральных сценах — в его творческой биографии два десятка ролей в Московском театре имени Маяковского.



Артист вырос в семье московского телережиссера, был рано замечен ассистентами и снимался в кино со школьных лет. Был выпускником Государственного института театрального искусства (ГИТИС), но в Театр Маяковского пришел играть еще в студенчестве. Туда и вернулся после службы в армии, давшей ему необходимый опыт для его ставших знаменитыми ролей.

