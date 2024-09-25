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    Музыка

    Репетицию Теодора Курентзиса с оркестром musicAeterna покажут онлайн в прямом эфире

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    Прямой эфир с репетиции оркестра Теодора Курентзиса musicAeterna, на которой коллектив будет работать над Пятой симфонией Густава Малера, пройдет 27 сентября.

    Слушатели заглянут внутрь творческого процесса, попробуют понять, как музыканты работают над партиями, как ищут нужные интонации, как дирижерский замысел находит воплощение в звучании музыки. Понимание всех внутренних процессов позволит по-новому услышать сочинение на концерте — из чего оно состоит и как выстраивалось.

    Трансляция начнется в 18:00 на сайте musicAeterna.org, в сообществе коллектива в сети «ВКонтакте» и на других платформах.

    Концерт, на котором оркестр будет исполнять Пятую симфонию Малера целиком, пройдет 29 сентября в Большом зале Филармонии. Начало в 20:00. 6+

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