Землю в Ленобласти теперь может получить участник СВО из любого региона

В Ленобласти расширили программу бесплатного предоставления земельных участков контрактникам. Соответствующий закон депутаты регионального Законодательного собрания приняли 25 сентября сразу в трех чтениях.



С 1 октября вводится еще одна категория граждан, которые смогут бесплатно и вне очереди получать земельный участок в Ленобласти, сообщает пресс-служба ЗакСа. Это те, кто заключит контракт о военной службе именно через военкоматы Ленинградской области, вне зависимости от того, из какого региона они сами. К льготной категории относятся также и члены их семей в случае гибели контрактников.

Требования о регистрации в Ленобласти для новой категории нет, отмечают в ЗакСе. Однако связь с ней установлена через условие о заключении контракта на основании приказа начальника пункта отбора по Ленинградской области или военного комиссара Ленобласти. Ранее, как рассказывал 47News, была привязка только к регистрации, предоставлять участки были обязаны и тем, кто заключал контракт в других регионах, где были больше выплаты. И областную статистику это не подняло.

Помимо этого, новый законопроект предоставляет возможность ветеранам боевых действий получить участки под индивидуальное жилищное строительство сразу в собственность, минуя стадию аренды. Для этого они должны постоянно проживать на территории Ленобласти. В случае их гибели этим правом также смогут воспользоваться члены их семей.