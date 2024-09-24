    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, ю-в

    761мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.92eur103.22

    «Есть риск дефицита абитуриентов». Для учителей и технарей могут поменять ЕГЭ уже в этом году

    3998
    13 комментариев

    Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект перечня вступительных испытаний (ВИ) для поступления в вузы. Если проект примут, уже в этом году абитуриенты будут сдавать другой набор экзаменов для поступления в вузы.

    В первую очередь изменения затронут будущих учителей и технарей. Последним грозит обязательное ЕГЭ по физике. Ранее предмет был строго необходим для пяти направлений, теперь Минобрнауки предлагает устанавливать физику в качестве второго экзамена еще для 138 специальностей. Пока на технических программах вторым экзаменом обычно стоит профильная математика, а в качестве третьего абитуриенты во многих вузах могут сдавать физику, информатику, химию или биологию — в зависимости от факультета.

    Коснется новая мера и будущих учителей-предметников. Раньше для того, чтобы стать учителем биологии, химии или физики, предмет, который ты будешь преподавать, сдавать на ЕГЭ было необязательно. Теперь абитуриентов педагогических вузов хотят обязать писать экзамен по профильному предмету. Ректор РГПУ им. Герцена Сергей Тарасов считает, что такой подход может привести к дефициту абитуриентов. Обычно выпускники, сдающие физику, нацелены на инженерные или научные специальности. «Количество мест для абитуриентов по профилю будет больше, чем самих абитуриентов. Я полагаю, что риск дефицита абитуриентов есть», — рассказал Сергей Тарасов «Фонтанке».

    Более того, по его мнению, учитель-предметник — это не только химик или биолог, но и коммуникатор. Так что ЕГЭ по обществознанию для него вполне может быть альтернативой профильному предмету. «Учитель — это все-таки не только физик, химик, биолог, но еще и гуманитарий, коммуникатор, человек с широким кругозором, который должен не только знать свой предмет, но и уметь знания до учащихся донести», — подчеркнул он.

    Подробнее о том, как новый проект повлияет на выпускников этого года и почему у родителей школьников есть серьезный повод для беспокойства, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ОбразованиеЭкзаменыЕГЭАбитуриенты
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close