«Есть риск дефицита абитуриентов». Для учителей и технарей могут поменять ЕГЭ уже в этом году

Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект перечня вступительных испытаний (ВИ) для поступления в вузы. Если проект примут, уже в этом году абитуриенты будут сдавать другой набор экзаменов для поступления в вузы.

В первую очередь изменения затронут будущих учителей и технарей. Последним грозит обязательное ЕГЭ по физике. Ранее предмет был строго необходим для пяти направлений, теперь Минобрнауки предлагает устанавливать физику в качестве второго экзамена еще для 138 специальностей. Пока на технических программах вторым экзаменом обычно стоит профильная математика, а в качестве третьего абитуриенты во многих вузах могут сдавать физику, информатику, химию или биологию — в зависимости от факультета.



Коснется новая мера и будущих учителей-предметников. Раньше для того, чтобы стать учителем биологии, химии или физики, предмет, который ты будешь преподавать, сдавать на ЕГЭ было необязательно. Теперь абитуриентов педагогических вузов хотят обязать писать экзамен по профильному предмету. Ректор РГПУ им. Герцена Сергей Тарасов считает, что такой подход может привести к дефициту абитуриентов. Обычно выпускники, сдающие физику, нацелены на инженерные или научные специальности. «Количество мест для абитуриентов по профилю будет больше, чем самих абитуриентов. Я полагаю, что риск дефицита абитуриентов есть», — рассказал Сергей Тарасов «Фонтанке».

