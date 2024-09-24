Правительство Петербурга утвердило корректировку бюджета — расходы выросли на 54 млрд, дефицит остался

На заседании правительства Петербурга представили документ о корректировке бюджета 2024 года . Согласно документу, расходы города выросли на 54,6 млрд рублей и составят 1,392 трлн рублей. Доходы бюджета также увеличатся: с 1,179 до 1,233 трлн рублей. Таким образом, бюджет останется дефицитным.



Как заявила на заседании правительства глава комитета по финансам Светлана Енилина, в течение года были моменты, когда бюджет был профицитным, однако по итогу дефицит остается. Покрыть его собираются из остатков средств на счетах с прошлого года — из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры в Смольном решили отказаться от заимствований в банках, добавила она.