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    Правительство Петербурга утвердило корректировку бюджета — расходы выросли на 54 млрд, дефицит остался

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    На заседании правительства Петербурга представили документ о корректировке бюджета 2024 года. Согласно документу, расходы города выросли на 54,6 млрд рублей и составят 1,392 трлн рублей. Доходы бюджета также увеличатся: с 1,179 до 1,233 трлн рублей. Таким образом, бюджет останется дефицитным.

    Как заявила на заседании правительства глава комитета по финансам Светлана Енилина, в течение года были моменты, когда бюджет был профицитным, однако по итогу дефицит остается. Покрыть его собираются из остатков средств на счетах с прошлого года — из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры в Смольном решили отказаться от заимствований в банках, добавила она.

    При этом часть денег заработали именно через вклады — 36 млрд получили от размещения средств на депозитах, благодаря повышению ключевой ставки.

    Дополнительные расходы запланированы в связи с социальными выплатами, например 476 млн рублей пойдёт на программу «Серебряный возраст». На зарплату работникам школ дополнительно уйдет 6,9 млрд рублей. На выплаты участникам СВО добавили 5 млрд рублей. Отказ от индексации тарифов на проезд городу стоил 2,5 млрд рублей, добавила чиновница.

    По словам главы комитета по финансам, в рамках корректировки вырастут доходы от налогов малого бизнеса, в том числе в этом году чиновники зафиксировали рост доходов от налогов самозанятых.

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