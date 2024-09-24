Правительство Петербурга утвердило корректировку бюджета — расходы выросли на 54 млрд, дефицит остался

На заседании правительства Петербурга представили документ о корректировке бюджета
Как заявила на заседании правительства глава комитета по финансам Светлана Енилина, в течение года были моменты, когда бюджет был профицитным, однако по итогу дефицит остается. Покрыть его собираются из остатков средств на счетах с прошлого года — из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры в Смольном решили отказаться от заимствований в банках, добавила она.
При этом часть денег заработали именно через вклады —
Дополнительные расходы запланированы в связи с социальными выплатами, например
По словам главы комитета по финансам, в рамках корректировки вырастут доходы от налогов малого бизнеса, в том числе в этом году чиновники зафиксировали рост доходов от налогов самозанятых.